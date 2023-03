Včerajšnji zmagovalec Lanišek brani vodstvo na norveški turneji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mesto na današnji drugi tekmi v Oslu si bodo v kvalifikacijah poskušali izboriti Slovenci Rok Masle (startna številka 20), Lovro Kos (40), Domen Prevc (42), Žiga Jelar (46), Timi Zajc (52) in Anže Lanišek (59). Ne dvomimo, da jim ne bi uspelo, v kvalifikacijah bo odpadlo le enajst skakalcev, slovenska peterica Lanišek, Zajc, Jelar, Masle in Prevc pa je odlično skakala že včeraj in si priborila točke svetovnega pokala, le Kosu se ni uspelo prebiti v finale.

Navdušil pa je Anže Lanišek, ki je prišel do svoje pete zmage v svetovnem pokalu, četrte v tej sezoni. 26-letni slovenski orel vodi tudi v seštevku turneje raw air, kjer se seštevajo točke iz vseh serij na tekmah. Lanišek ima po prvem dnevu 8,5 točke prednosti pred Avstrijcem Stefanom Kraftom.

Norveška turneja se bo nadaljevala z dvema tekmama (14. in 16. marec) v olimpijskem Lillehammerju, končala pa se bo 19. marca na letalnici v Vikersundu.

Oslo, kvalifikacije za drugo posamično tekmo:

Vrstni red na turneji raw air: 1. Anže Lanišek (Slo) 379,4 točke

2. Stefan Kraft (Avt) 376,9

3. Dawid Kubacki (Pol) 368,8

4. Halvor Egner Granerud (Nor) 368,6

5. Rjoju Kobajaši (Jap) 365,5

6. Timi Zajc (Slo) 365,1

...

19. Žiga Jelar (Slo) 321,2

20. Rok Masle (Slo) 314,6

26 Domen Prevc (Slo) 297,8

39. Lovro Kos 192,7 Svetovni pokal, skupno (24/32): 1. Halvor Egner Granerud (Nor) 1702

2. Dawid Kubacki (Pol) 1388

3. Anže Lanišek (Slo) 1196

...

10. Timi Zajc (Slo) 554

16. Žiga Jelar (Slo) 395

20. Domen Prevc (Slo) 284

21. Peter Prevc (Slo) 274

23. Lovro Kos (Slo) 251

46. Žak Mogel (Slo) 29

53. Rok Masle (Slo) 16

60. Maksim Bartolj (Slo) 11

70. Matija Vidic (Slo) 5

...

