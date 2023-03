V živo: slovenski orli v boju za mesta na sobotni tekmi

Tako ženska kot moška skakalna karavana sta se preselili na zadnje prizorišče norveške turneje Raw-Air, ki se bo v Vikersundu končala v nedeljo. Petkov premierni trening skakalk na letalnici so zaradi neugodnih razmer – snežne pošiljke in vetra – odpovedali, moški del pa poskušajo izpeljati. Uradni trening je že pod streho, na njem je za daljavo dneva poskrbel Nemec Andreas Wellinger (245 m), kvalifikacije za sobotno posamično tekmo pa so se tudi začele ob predvideem času, ob 17. uri. V skupnem seštevku turneje vodi Halvor Egner Granerud, drugi je s 35,5 točke zaostanka Anže Lanišek, tretji pa z 38 točkami zaostanka Stefan Kraft. Na četrtkovem preizkusu letalnice je nordijski kombinatorec Jarl Magnus Riiber poletel kar 241 metrov, a pri tem podrsal.

Vikersund, kvalifikacije

Težave pri pripravi letalnice

Organizatorji v Vikersundu imajo obilico dela s pripravo letalnice Vikersundbakken, saj je območje zajelo obilno sneženje, nagajal pa je tudi močan veter. Ženski petkov del – uradni trening – so tako že zjutraj odpovedali, moškega pa le uspeli izpeljati.

Delavci pso se takole trudili s pripravo letalnico za popoldanski program.

Smučarski skakalci so na letalnici opravili tudi uradni trening, ob 17. uri pa so tam začele kvalifikacije za sobotno individualno tekmo (16.30).

Na treningu leteli daleč

Od Slovencev sta na treningu najdlje poletela Anže Lanišek (235 m) in Žiga Jelar (234,5 m), oba z osmega zaletnega mesta. Imela sta šesti in sedmi dosežek treninga. Trening se je sicer začel z desetega, nato pa so ga žirija in trenerji premikali. Naš tretji najboljši, Timi Zajc, je tako skočil s šestega zaletnega mesta in z 206,5 metri zabeležil 12. izid treninga, Domen Prevc pa še z mesta nižje 15. (188 m). Tudi Lovro Kos je s kar 222 metri zaostal za njim, ker je skočil z devetega zaletnega mesta in v nekoliko boljših vetrovnih razmerah. Razpoložen za letenje je kot kaže tudi Rok Masle, ta je s 191,5 metri pristal na 26. mestu.



Najbolj se je izkazal svetovni rekorder (253,5 m) Stefan Kraft, Avstrijec je poletel 238 metra s šestega zaletnega mesta, s tega se je pognal tudi drugi na treningu, Norvežan Halvor Egner Granerud (231,5 m), medtem ko je tretji, Nemec Andreas Wellinger z mesta višje in v odličnih razmerah (25,3 točke odbitka) s kar 245 metri poskrbel za daljavo dneva. 240 metrov sta preletela še Avstrijec Manuel Fettner (243 m/9. zaletno mesto) ter Norvežan Sondre Ringen (241 m/10. zaletno mesto).

Na četrtkovem preizkusu letalnice je nordijski kombinatorec Jarl Magnus Riiber poletel 241 metrov, a pri tem podrsal.

Granerud vodi v seštevku turneje

Po kaotični četrtkovi tekmi v Lillehammerju, ki jo je krojil veter, je v skupnem seštevku turneje ostal v vodstvu vodilni skakalec zime Halvor Egner Granerud. Na drugo mesto se je z novimi stopničkami povzpel Anže Lanišek, ki za Norvežanom zaostaja 35,5 točke. Še dodatne 2,5 točke na tretjem mestu zaostaja četrtkov osmoljenec, z 253,5 metra svetovni rekorder Stefan Kraft. Na četrtem mestu je včerajšnji zmagovalec Dawid Kubacki (57,7 točke zaostanka).

Granerud vodi tudi v boju za mali kristalni globus v poletih (200 točk), drugi je Kraft (140), tretji pa Timi Zajc (120).

Timi Zajc je eden boljših letalcev. Foto: Guliverimage

Od Slovencev je med deseterico v seštevku turneje Raw-Air še ljubitelj poletov Zajc, ki je sedmi z zaostankom 94,1 točke. Poletov se veseli tudi Domen Prevc, del turneje pa sta še dva Slovenca, premierno Rok Masle in Lovro Kos.

Po sobotni tekmi skakalce v nedeljo čaka še ena posamična preizkušnja v Vikersundu, nato se bodo preselili v Lahti, za konec sezone pa bodo tradicionalno tekmovali v Planici (30. marec–2. april).