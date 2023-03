Izjemen polet nordijskega kombinatorca. Se bo vreme usmililo skakalcev?

Organizatorji v Vikersundu imajo obilico dela s pripravo letalnice Vikersundbakken, saj je območje zajelo sneženje, nagaja pa tudi veter. Ženski petkov del – uradni trening – so tako že zjutraj odpovedali, kaj bo z moškim, za zdaj še ni jasno. Delavci poskušajo pripraviti letalnico za popoldanski program.

Works are going on in Vikersund right now to prepare the hill. #fisskijumping #skijumpingfamily #RawAir #RawAir2023 pic.twitter.com/9p0hABnaFq