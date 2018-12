Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na drugem paralelnem veleslalomu sezone svetovnega pokala v Cortini so se čez kvalifikacije prebili zmagovalec uvodne preizkušnje Tim Mastnak, Rok Marguč in Gloria Kotnik. Neuspešen je bil Žan Košir. Izločilni boji so se začeli ob 17. uri.