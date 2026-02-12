Trener slovenskih smučarjev: Vsak dan je bilo težje vstati iz postelje

Po odlični lanski sezoni so imeli slovenski specialisti za hitri disciplini alpskega smučanja ob vstopu v letošnjo, olimpijsko visoke cilje. Napovedovali so napad na olimpijsko odličje, a so se jim načrti izjalovili. V Bormiu je bilo 12. mesto Hrobata v smuku njihov najboljši dosežek.

Slovencem se je zalomilo že na začetku sezone, ko se je najprej poškodoval Rok Ažnoh, nato pa še Nejc Naraločnik, Miha Hrobat je imel težave z opremo, zato je pred smukom v Wengnu zamenjal serviserja, pravih občutkov pa ni imel niti Martin Čater, ki mu je prav tako manjkalo zaupanje v material.

Kljub temu pa predvsem Hrobat ni zmanjšal ciljev iz začetka sezone. Optimizem mu je dal nastop v kultnem Kitzbühlu, kjer je zasedel deveto mesto, občutek pa je imel, da bi bil tri tedne pozneje lahko še hitrejši.

"Ne odstopam od ciljev. Ti morajo biti najvišji, se pravi medalja," je pred odhodom na igre zatrjeval Kranjčan. Za mnoge je v svojih napovedih pretiraval, a smučar, ki je tretjega februarja dopolnil 31 let, se tudi po 12. mestu v smuku ni dal prepričati, da ni mislil resno.

"To so bili nekateri odgovori na vprašanja novinarjev, ki mi sicer niso moteča. Povedal sem željo, sam do sebe sem zahteven, kaj okolica misli oziroma pričakuje me pa dosti ne zanima. Sam pri sebi vem, kam hočem priti, kaj si želim in k temu tudi stremim," je pred superveleslalomom, v katerih tako visokih ciljev ni imel, dejal Hrobat, ki meni, da v sezoni še ni rekel zadnje besede, na preizkušnjah v Garmischu, Courchevelu in na finalu Kvitfjelu si želi pokazati več kot v Bormiu.

Miha Hrobat je pred olimpijskimi igrami dal vedeti, da je cilj medalja. Foto: Reuters

Naslednji cilj finale svetovnega pokala

"Pozitivna stvar tekem v Bormiu so občutki na smučeh, da sem lahko napadal. Povprečna hitrost še ni tam, kjer mora biti, a gre na bolje, sem zagotovo na višji ravni, kot sem bil na začetku sezone. Moj cilj za letos je še, da se uvrstim na finale svetovnega pokala, v superveleslalomu bo to težko, v smuku sem precej bližji," meni Hrobat pred katerim je še en olimpijski ciklus.

Manj prepričan o tem, da bo še štiri leta vztrajal, je Martin Čater, pravzaprav ni povsem prepričan, da ne bo kariere zaključil že po letošnji sezoni.

"O tem, zdaj ne razmišljam, najbrž pa so bile v Bormiu res moje zadnje olimpijske igre. Po koncu sezone bom potegnil črto, videl, ali ima še smisel nadaljevati," je dejal Čater, ki po svojih drugih olimpijskih igrah, igre v Pekingu je izpustil zaradi koronavirusa, zbolel je Martin Čater še ni prepričan, ali bo smučal tudi v prihodnji sezoni. Foto: Reuters tik pred odhodom -, prav tako meni, da je od začetka sezone storil korak naprej, kar bo poskušal dokazati na naslednjih tekmah.

"Menim, da sem na višji ravni, kot sem bil. Imam zaupanje v material, lahko napadam, žal se vse to še ni izrazilo pri kakšnem rezultatu. A nekaj tekem še imam. Še bo treba delati, zdaj si bomo vzeli nekaj počitka, nato pa spet na trening. Do naslednjih tekem bomo trenirali z Italijani, najbrž nekje v Italiji," o bližnji prihodnosti razmišlja Celjan, ki je imel skupaj s Hrobatom in vodstvom reprezentance željo, da v Bormiu ostane še kak dan: "Načrtovali smo boljše dosežke, kakšen odmeven rezultat in kakšno proslavo. A od tega ne bo nič, takoj odhajamo domov."

Vsak dan težje vstati iz postelje

Odhoda domov pa se veseli glavni trener slovenske moške reprezentance za hitri disciplini Aleš Brezavšček. "Dolgo smo že od doma. Malce smo že utrujeni, vsak dan je bilo težje zgodaj vstati iz postelje," je potarnal Mojstrančan, ki priznava, da ekipa svojih začrtanih ciljev ni izpolnila, a je bilo videti nekaj pozitivnih pomikov navzgor, zato Bormio ne zapušča slave volje.

Tudi prihodnost slovenskega smuka in superveleslaloma ga ne skrbi.

"Letos se nam je sicer malo podrlo, sredi sezone zgraditi nazaj je težko ali skoraj nemogoče, a če gremo spomladi še enkrat po lanski poti, se ne bojim, da nam ne bi uspelo. Ko se nam bosta pridružila Nejc in Rok bomo spet močna ekipa. Vsi imajo še rezerve in še veliko pričakujem od vseh. Miha ima vsaj pet let pred seboj, Martin tudi lahko še vztraja do naslednje olimpijade, Nejc in Rok imata vsaj deset let še v sebi in če še kakšnega potegnemo, enega imamo označenega, da bi lahko bil pravi, bi bila to res dobra ekipa," ostaja optimističen trener.