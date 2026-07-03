Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
3. 7. 2026,
13.04

Osveženo pred

50 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Bode Miller alpsko smučanje

Petek, 3. 7. 2026, 13.04

50 minut

Tožilstvo odstopilo od pregona slovitega Bodeja Millerja

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Bode Miller | Bode Miller uradno ni več v težavah z oblastmi. | Foto Guliverimage

Bode Miller uradno ni več v težavah z oblastmi.

Foto: Guliverimage

Nekdanji olimpijski prvak v alpskem smučanju, eden najbolj prepoznavnih ameriških smučarjev Bode Miller uradno ni več v težavah z oblastmi. Tožilstvo v zvezni državi Idaho je ustavilo kazenski pregon zoper športnika, potem ko so umaknili obe obtožbi zaradi posedovanja prepovedanih drog, poročajo mediji, med njimi revija People.

Petkratnega olimpijca so oblasti v Idahu ustavile 6. junija med cestno kontrolo, zaradi, kot je razkril sam, "pospeševanja med prehitevanjem drugega vozila".

Oseminštiridesetletni Miller je kasneje povedal, da je imel prijatelj, s katerim je potoval, "pri sebi majhno količino konoplje in pipo za kajenje konoplje, o čemer ga prijatelj ni seznanil in o tem ni vedel ničesar".

Tožilstvo v Idahu je umaknilo dve obtožbi zaradi posedovanja nezakonitih drog proti olimpijskemu prvaku, kažejo sodni dokumenti, ki jih je pridobila revije People. To pomeni, da je ustavil kazenski pregon proti nekdanjemu izvrstnemu alpskemu smučarju.

Miller je o opustitvi kazenskega pregona sledilce obvestil 1. julija v objavi na Instagramu. "Z veseljem sporočam, da je država Idaho opustila vse obtožbe proti meni, ker nisem imel v osebni posesti nobenih prepovedanih snovi," je zapisal Miller. "Cenim in spoštujem državo, da je pregledala dejstva in po umiku obtožb izdala sklep o ustavitvi postopka."

Pri reviji People so na podlagi sodnih spisov potrdili Millerjeve navedbe.

Miller, eden najuspešnejših smučarjev v zgodovini, je pred slovesom od športa leta 2017 osvojil šest olimpijskih medalj, tudi zlato v superkombinaciji leta 2010 v Whistlerju. V svetovnem pokalu je zbral 79 uvrstitev na stopničke, od tega ima 33 zmag.

Čeprav je veljal za neustrašnega smukača, je bil vsestranski. Odličen je bil v vseh disciplinah. Tudi v slalomu in veleslalomu. V letih 2003 in 2004 je dobil veleslaloma za Pokal Vitranc v Kranjski Gori. Na smukih je slavil v Wengnu, Bormiu, Lake Louisu, Kvitfjellu ter trikrat v Beaver Creeku.

Je tretji najuspešnejši ameriški alpski smučar v svetovnem pokalu po številu stopničk in zmag, pred njim sta le Lindsey Vonn (145 stopničk, 84 zmag) in Mikaela Shiffrin (168 stopničk, 110 zmag).

Preberite še:

Slok
Sportal Slovenska smučarka se je po zahtevnih mesecih vrnila
Bode Miller alpsko smučanje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.