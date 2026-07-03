Tožilstvo odstopilo od pregona slovitega Bodeja Millerja

Nekdanji olimpijski prvak v alpskem smučanju, eden najbolj prepoznavnih ameriških smučarjev Bode Miller uradno ni več v težavah z oblastmi. Tožilstvo v zvezni državi Idaho je ustavilo kazenski pregon zoper športnika, potem ko so umaknili obe obtožbi zaradi posedovanja prepovedanih drog, poročajo mediji, med njimi revija People.

Petkratnega olimpijca so oblasti v Idahu ustavile 6. junija med cestno kontrolo, zaradi, kot je razkril sam, "pospeševanja med prehitevanjem drugega vozila".

Oseminštiridesetletni Miller je kasneje povedal, da je imel prijatelj, s katerim je potoval, "pri sebi majhno količino konoplje in pipo za kajenje konoplje, o čemer ga prijatelj ni seznanil in o tem ni vedel ničesar".

Tožilstvo v Idahu je umaknilo dve obtožbi zaradi posedovanja nezakonitih drog proti olimpijskemu prvaku, kažejo sodni dokumenti, ki jih je pridobila revije People. To pomeni, da je ustavil kazenski pregon proti nekdanjemu izvrstnemu alpskemu smučarju.

Miller je o opustitvi kazenskega pregona sledilce obvestil 1. julija v objavi na Instagramu. "Z veseljem sporočam, da je država Idaho opustila vse obtožbe proti meni, ker nisem imel v osebni posesti nobenih prepovedanih snovi," je zapisal Miller. "Cenim in spoštujem državo, da je pregledala dejstva in po umiku obtožb izdala sklep o ustavitvi postopka."

Pri reviji People so na podlagi sodnih spisov potrdili Millerjeve navedbe.

Miller, eden najuspešnejših smučarjev v zgodovini, je pred slovesom od športa leta 2017 osvojil šest olimpijskih medalj, tudi zlato v superkombinaciji leta 2010 v Whistlerju. V svetovnem pokalu je zbral 79 uvrstitev na stopničke, od tega ima 33 zmag.

Čeprav je veljal za neustrašnega smukača, je bil vsestranski. Odličen je bil v vseh disciplinah. Tudi v slalomu in veleslalomu. V letih 2003 in 2004 je dobil veleslaloma za Pokal Vitranc v Kranjski Gori. Na smukih je slavil v Wengnu, Bormiu, Lake Louisu, Kvitfjellu ter trikrat v Beaver Creeku.

Je tretji najuspešnejši ameriški alpski smučar v svetovnem pokalu po številu stopničk in zmag, pred njim sta le Lindsey Vonn (145 stopničk, 84 zmag) in Mikaela Shiffrin (168 stopničk, 110 zmag).

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