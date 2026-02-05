Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Četrtek,
5. 2. 2026,
9.05

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Predazzo zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Nika Prevc Nika Prevc smučarski skoki

Četrtek, 5. 2. 2026, 9.05

5 minut

Seznam desetih mladih športnikov

To so mladi, ki jih ne gre spregledati na letošnjih ZOI: med njimi tudi Nika Prevc

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Nika Prevc Ljubno | Nika Prevc se je pred olimpijskimi igrami znašla na seznamu desetih mladih športnikov, na katere je treba računati na prihajajočem tekmovanju petih krogov. | Foto Filip Barbalić

Nika Prevc se je pred olimpijskimi igrami znašla na seznamu desetih mladih športnikov, na katere je treba računati na prihajajočem tekmovanju petih krogov.

Foto: Filip Barbalić

Od začetka olimpijskih iger nas loči le še en dan, že danes pa smučarske skakalke čaka prvi uradni trening v Predazzu na srednji skakalnici. Tam bo eno od najmočnejših olimpijskih orožij vodilna skakalka svetovnega pokala Nika Prevc, ki so jo na uradni spletni strani olimpijskih iger uvrstili na prav poseben seznam.

Predazzo
Sportal Skakalci odštevajo ure, v olimpijskem programu spremembi, superekipna tekma bo doživela debi
Timi Zajc
Sportal Zajc pred OI brez olepševanja: Medalji mi danes nič ne pomagata

Pred začetkom vrhunca sezon mnogih športnikov so na uradni spletni strani zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 izpostavili deset mladih športnikov, na katere je treba biti na tokratnem tekmovanju petih krogov še posebej pozoren. Med temi se je pričakovano znašla tudi najboljša slovenska smučarska skakalka Nika Prevc, ki se je v Italijo odpravila kot vodilna tekmovalka svetovnega pokala.

Prireditelji so izpostavili, da je, ko beseda nanese na smučarske skoke, težko mimo številk Nike Prevc, ki je v tej sezoni 13-krat zmagala na posamičnih tekmah svetovnega pokala. Dodajajo, da je na dobri poti k tretjemu zaporednemu kristalnemu globusu in da bo v Predazzu tako na srednji kot veliki napravi med favoritinjami za odličja. Pri tem niso pozabili na to, da je 20-letnica z 236 metri svetovna rekorderka in da je v lanski sezoni dosegla kar 1.933 točk ter nanizala deset zmag, skupaj pa zmagala kar 15-krat.

Hallie Clarke je pri 19 postala najmlajša članska svetovna prvakinja v skeletonu, leto zatem pa se je okitila še z naslovom mladinske svetovne prvakinje. | Foto: Guliverimage Hallie Clarke je pri 19 postala najmlajša članska svetovna prvakinja v skeletonu, leto zatem pa se je okitila še z naslovom mladinske svetovne prvakinje. Foto: Guliverimage

Na seznamu so se znašli še 17-letni ameriški deskar (snežni žleb) Alessandro Barbieri, 19-letna britanska deskarka (deskanje po objektih) Mia Brookes, 21-letna ameriška tekmovalka v skeletonu Hallie Clarke, ki se lahko pohvali, da je prva športnica, ki je hkrati osvojila naslov svetovne prvakinje v skeletonu tako med članicami kot mladinkami.

Emma Aicher blesti v hitrih disciplinah. | Foto: Guliverimage Emma Aicher blesti v hitrih disciplinah. Foto: Guliverimage

Oči bodo uprte tudi v komaj 16-letno avstralsko smučarko prostega sloga Indro Brown, spregledati ne gre 23-letnega švedskega smučarskega tekača Edvina Angerja, 18-letnega južnokorejskega hitrostnega drsalca Rima Jonguna, 22-letne nemške alpske smučarke, specialistke za hitre discipline Emme Aicher, 21-letnega italijanskega hokejskega vratarja Damiana Claro in 17-letnega ameriškega deskarja (skoki na veliki skakalnici/deskanje po objektih) Oliverja Martina.

Magnus Brevig
Sportal Norveški goljufivi trio sprejel kazen: V tem smo že dovolj dolgo ...
Alberto Tomba Deborah Compagnoni
Sportal Častna naloga za italijanska zimska junaka!
Martin Čater ZOI Bormio 2026
Sportal Hrobat in Čater že potestirala olimpijsko progo, a nista bila v ospredju
olimpijski krogi Milano Cortina
Novice Rusi nad olimpijske igre v Italiji
Fredrik Moeller, olimpijske igre 2026
Sportal Grd padec na olimpijski progi: takšno je stanje poškodovanega smukača
Smuk 2026 Cortina
Sportal Narava na ZOI 2026 prekrižala načrte Ilki Štuhec in druščini
Olimpijske uniforme
Trendi Kateri športniki bodo na olimpijskih igrah najlepše oblečeni? Ne slovenski.
Curling Krling ZOI 2026
Sportal ZOI 2026: začelo se je, v krlingu gre v Milanu in Cortini že zares
Predazzo zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Nika Prevc Nika Prevc smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.