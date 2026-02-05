Od začetka olimpijskih iger nas loči le še en dan, že danes pa smučarske skakalke čaka prvi uradni trening v Predazzu na srednji skakalnici. Tam bo eno od najmočnejših olimpijskih orožij vodilna skakalka svetovnega pokala Nika Prevc, ki so jo na uradni spletni strani olimpijskih iger uvrstili na prav poseben seznam.

Pred začetkom vrhunca sezon mnogih športnikov so na uradni spletni strani zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 izpostavili deset mladih športnikov, na katere je treba biti na tokratnem tekmovanju petih krogov še posebej pozoren. Med temi se je pričakovano znašla tudi najboljša slovenska smučarska skakalka Nika Prevc, ki se je v Italijo odpravila kot vodilna tekmovalka svetovnega pokala.

Prireditelji so izpostavili, da je, ko beseda nanese na smučarske skoke, težko mimo številk Nike Prevc, ki je v tej sezoni 13-krat zmagala na posamičnih tekmah svetovnega pokala. Dodajajo, da je na dobri poti k tretjemu zaporednemu kristalnemu globusu in da bo v Predazzu tako na srednji kot veliki napravi med favoritinjami za odličja. Pri tem niso pozabili na to, da je 20-letnica z 236 metri svetovna rekorderka in da je v lanski sezoni dosegla kar 1.933 točk ter nanizala deset zmag, skupaj pa zmagala kar 15-krat.

Hallie Clarke je pri 19 postala najmlajša članska svetovna prvakinja v skeletonu, leto zatem pa se je okitila še z naslovom mladinske svetovne prvakinje. Foto: Guliverimage

Na seznamu so se znašli še 17-letni ameriški deskar (snežni žleb) Alessandro Barbieri, 19-letna britanska deskarka (deskanje po objektih) Mia Brookes, 21-letna ameriška tekmovalka v skeletonu Hallie Clarke, ki se lahko pohvali, da je prva športnica, ki je hkrati osvojila naslov svetovne prvakinje v skeletonu tako med članicami kot mladinkami.

Emma Aicher blesti v hitrih disciplinah. Foto: Guliverimage

Oči bodo uprte tudi v komaj 16-letno avstralsko smučarko prostega sloga Indro Brown, spregledati ne gre 23-letnega švedskega smučarskega tekača Edvina Angerja, 18-letnega južnokorejskega hitrostnega drsalca Rima Jonguna, 22-letne nemške alpske smučarke, specialistke za hitre discipline Emme Aicher, 21-letnega italijanskega hokejskega vratarja Damiana Claro in 17-letnega ameriškega deskarja (skoki na veliki skakalnici/deskanje po objektih) Oliverja Martina.