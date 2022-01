Lovro Kos najdaljši v kvalifikacijah, vseh šest Slovencev na tekmi

Skakalci so v Titisee-Neustadtu že opravili kvalifikacije, ki so pripadle trenutno vodilnemu skakalcu svetovnega pokala in sobotnemu zmagovalcu Karlu Geigerju. Nemec je pristal pri 139 metrih in za 4,9 točke prehitel do takrat vodilnega Lovra Kosa, ki mu je uspel nov odličen skok. Pristal je pri 141 metrih, kar je bila daljava kvalifikacij. Na tretjem mestu je s 7,4 točkami zaostanka pristal Japonec Rjoju Kobajaši.

Na tekmo se je po pričakovanjih uvrstilo vseh šest Slovencev. Cene Prevc (129) je bil 7., Peter Prevc (133) 11., včeraj drugi Anže Lanišek (129,5) 15., Žiga Jelar (131,5) 19., Timi Zajc pa je zmogel 122 metrov, kar je bilo dovolj za 24. mesto.

Lanišek znova na zmagovalnem odru

Od slovenskih skakalcev je bil včeraj najvišje uvrščen Lanišek, ki je osvojil 2. mesto. Zaostal je le za Nemcem Karlom Geigerjem, ki je navdušil z najdaljšim skokom dneva (141 metrov). Tretji je bil Geigerjev rojak Marcus Eisenbichler. Cene Prevc je tekmo končal na šestem mestu, sedmi je bil Kos, 12. Peter Prevc, 16. Jelar in 18. Zajc.

Pred Pekingom še Willingen

Skakalce prihodnji konec tedna čakajo še tekme v Willingenu, nato pa bodo odpotovali na olimpijske igre.

