Tim Mastnak tretji v kvalifikacijah na Poljskem

Tim Mastnak je zasedel tretje mesto v kvalifikacijah v paralelnem veleslalomu za svetovni pokal deskarjev na snegu v Krynici na Poljskem. Pri dekletih je bila Gloria Kotnik 11., s čimer se je prav tako uvrstila v izločilne boje. Žan Košir in Rok Marguč sta bila prepočasna za uvrstitev v nadaljnje tekmovanje.

Tim Mastnak je v seštevku dveh voženj za sekundo in osem stotink zaostal za Italijanom Mauriziem Bormolinijem. Drugi je bil Korejec Sangho Lee. Žan Košir je zaostankom sekunde in 91 stotink zasedel 22. mesto, medtem ko je bil Rok Marguč 30. Od vodilnega Italijana je bil počasnejši za dobri dve sekundi in pol.

Gloria Kotnik je bila v ženski konkurenci od vodilne Japonke Miki Tsubaki počasnejša za dve sekundi in 65 stotink. Druga je bila Čehinja Zuzana Maderova, tretja pa Nemka Ramona Theresia Hofmeister.

Izločilni boji se bodo začeli ob 13.30.