Tim Mastnak medaljo izgubil za pol prsta: Bolgar je zasluženo zmagal

Deskar Tim Mastnak je danes poskrbel za pravo dramo v malem finalu moškega paralelnega veleslaloma na olimpijskih igrah v Livignu. Bronasto odličje je zgrešil za mišjo dlako, v dvoboju z Bolgarom Tervelom Zamfirovom je o zmagovalcu odločal fotofiniš. "Videl sem posnetek prihoda v cilj, ker sem ga zahteval pri delegatu. Če namreč ne bi bilo slike, bi bila dva tretja. Ampak slika je bila in v bistvu je bil Bolgar za pol prsta spredaj in olimpijsko medaljo je osvojil povsem zasluženo," je po tekmi športno priznal slovenski junak dneva.

Medtem ko sta Rok Marguč in Žan Košir izpadla v osmini finala današnje tekme, Gloria Kotnik pa se v ženski konkurenci sploh ni uvrstila v finale, je slovensko čast v Livignu reševal Tim Mastnak, srebrni olimpijec iz Pekinga 2022. V osmini finala je izločil Italijana Aarona Marcha, v četrtfinalu še enega italijanskega aduta Mirca Felicettija, v polfinalu pa je naletel na starega znanca, avstrijsko legendo Benjamina Karla, ki ga je ugnal za 24 stotink sekunde.

"Izgubiti mali finale po fotofinišu ni najprijetnejše"

Mastnak se je nato v malem finalu boril s Tervelom Zemfirovom za bron, v zgornjem delu zaostajal, nato pa pripravil epski povratek, ki je privedel do fotofiniša. "Da, res je bilo napeto, cel dan je bil napet, že od kvalifikacij naprej in nato v finalu se boriti iz 15. mesta na olimpijskih igrah ni najlažje. Izhodišče ni bilo najboljše, ampak na koncu, ko potegnem črto, moram biti zadovoljen z doseženim, vseeno pa izgubiti mali finale po fotofinišu ni najprijetnejše," je v cilju povedal Mastnak.

"Iztegnil sem se tako, da sem si skoraj kolk izpahnil." Foto: Reuters

"V malem finalu sem se po zaostanku vrnil, a je bilo žal premalo. Na sredini proge sem si rekel, da na olimpijskih igrah res ne želim biti četrti, pa res ne vem od kod izvlekel dodatno moč, prikazal eno res super vožnjo v spodnjem delu, po fotofinišu pa ni bilo več tako super. Pri prihodu v cilj ničesar ne bi mogel narediti bolje, iztegnil sem se tako, da sem si skoraj kolk izpahnil, v zgodnjem delu pa bi lahko naredil boljše. Zgornji del je bil moj najslabši v današnjem finalu, naredil sem napako, nisem prenesel hitrosti, ampak se to kasneje zelo dobro razvil, zelo dobro odpeljal srednji in spodnji del, ampak je bilo premalo za kolajno," je obžaloval.

Veliko rivalstvo

V polfinalu se mu je uresničila želja in pomeril se je z avstrijskim rivalom, s katerim sta obračunala že v finalu Pekinga. Mastnaku maščevanje ni uspelo, spet je bil boljši Benjamin Karl. S tem slavnim deskarjem sta razvila že pravo olimpijsko rivalstvo.

Z Benjaminom Karlom sta razvila že pravo olimpijsko rivalstvo. Foto: Reuters

"Res je, z Benijem sva imela že kar nekaj takšnih dvoboj. Sicer mislim, da če potegnem črto pod vsemi, sem vseeno na pozitivni strani, ampak on ima te ta lepše zmage. Tako prav nič ne šteje, če imam jaz boljše povprečje. On je bil moj vzornik, ko sem začel deskati, ko sem prišel iz smučanja, je on serijsko zmagoval v svetovnem pokalu in res sem ponosen, da se lahko z njim borim na olimpijskih igrah. Na žalost pa ga na teh še nisem uspel premagati," pravi Mastnak in priznava, da ga to rivalstvo tudi motivira: "Zagotovo. Velikokrat sem se med napornimi poletnimi spomnil, kako sem izgubil prejšnje olimpijske igre. Imel sem ga v mislih. Torej, ja, me motivira in sem vedno vesel, da lahko z njim tekmujem, ker vemo, da je izjemen tekmovalec."

"Živim za take tekme in v vitrino bi še kar pasala ena medalja"

Izgubljena medalja boli, pravi, četudi za tolažbo eno že ima doma. "To mi je danes reklo veliko ljudi, tudi navijačev. Da, je malo lažje, ampak … Če bi mi bilo vseeno, me danes ne bi bilo tu. Vseeno živim za take tekme in v vitrino bi še kar pasala ena medalja. Si pa čisto ničesar ne očitam. V vseh vožnjah sem iz sebe iztisnil vse, na tej postavitvi, ki mi ni ustrezala, pa sem potegnil maksimum in sem zelo ponosen na to, kar sem uspel iztržiti. Ampak ko si enkrat tako daleč, da si v borbi za medaljo, pa pozabiš na to, da to ni proga zate. Moja najboljša vožnja je bila proti Marchu v osmini finala, kasneje so se razmere na progi spremenile, pošiljali so me na modro progo. Ampak to je čar našega športa, moraš biti dober v kvalifikacijah, da lahko potem izbiraš. Jaz sem bil najprej vesel že tega, da sem sploh prišel v finale. Potem se nisem predal in dokazal, kar ves čas govorim, da lahko vsak premaga vsakega."

"Bolgar je bil za pol prsta spredaj in olimpijsko medaljo je osvojil povsem zasluženo." Foto: Reuters

Italijani so danes sami izbirali rdečo progo, pa se jim ni posrečilo. "Vseeno se mi zdi, da je bila rdeča danes malo hitrejša, ampak ne odločilno, tudi z modre je bilo mogoče napredovati. Italijani so si pripravili pot do medalj, naredili so maksimum, pa jim tega sploh ne bi bilo potrebno početi, saj so že tako dovolj dobri. Ni se jim izšlo, spet na olimpijskih igrah. Že nekaj let nimajo olimpijske medalje, danes so sicer dobili eno pri dekletih, moške nimajo," pravi četrtouvrščeni deskar olimpijskih igre Milano Cortina, ki je bil v zadnjih dneh tudi kritičen do prirediteljev, ki so neitalijanskim tekmovalcem trening na olimpijski progi omogočili šele dva dni pred tekmo.

