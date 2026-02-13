Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

Petek,
13. 2. 2026,
10.32

Osveženo pred

42 minut

smučarski skoki Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre Timi Zajc

Pogovor s Timijem Zajcem

Težki trenutki za Timija Zajca: "Mislim, da trenutno ni čarobne palčke"

Od našega poročevalca iz Predazza

Timi Zajc je bil po prvem uradnem treningu razočaran: "Ne vem, kaj mi manjka. Poskušam vse."
Foto: Anže Malovrh/STA

Timi Zajc je bil po prvem uradnem treningu razočaran: "Ne vem, kaj mi manjka. Poskušam vse."

Foto: Anže Malovrh/STA

Za Timija Zajca prehod na veliko olimpijsko skakalnico v Predazzu ni bil takšen, kot si ga je želel. Veliko težav je imel na prvem uradnem treningu, preizkušal različne stvari, da bi morda našel pravi odgovor, a ga še išče. "Ponovitev dogajanja na manjši skakalnici. Mučim se," je brez olepševanja opisal težke trenutke, ob tem pa razkril, da je v iskanju rešitve zamenjal vse – od opreme do počepa. "Ni še bilo presežka," je potarnal. Upa, da bo petkov drugi trening prinesel spremembo in nasmeh na obrazu.

Prvi stik Timija Zajca z veliko olimpijsko skakalnico v Predazzu ni bil tak, kot si ga je želel. Na uradnem treningu je zasedel 25., 40. in 21. mesto, kar je bil jasen znak, da forma (še) ni prava.

"Ponovitev dogajanja. Zelo podobno kot na mali skakalnici. Ni forme, kakršno bi si želel. Mučim se," je dejal odkrito in nadaljeval: "Ko si v formi, dobro skačeš na vseh skakalnicah, zato ni težava v mali ali veliki skakalnici. Bolj gre za to, da se, ko ne gre, povsod mučiš. Ne vidim česa dobrega v tem treningu. Ni bilo metrov, ki bi jih želel. Moram najti neko rešitev za naprej."

Domen Prevc
Sportal Domen Prevc najprej prizemljen, nato do skoka dneva: Balzam je, a ...

"Ne vem, kaj mi manjka. Poskušam vse."

Ko smo ga slovenski novinarji na olimpijskem prizorišču v Predazzu vprašali, kaj mu pravzaprav manjka, odgovora ni olepševal. Prav nasprotno, priznal je, da se vse skupaj ponavlja že nekaj časa.

Timi Zajc je po prvem uradnem treningu na veliki olimpijski skakalnici v Predazzu priznal, da še išče pravi občutek: "Ponovitev dogajanja. Mučim se."
Foto: Anže Malovrh/STA

"Ne vem. Zelo podobno je že nekaj tekmovalnih koncev tedna. Če bi vedel, bi že poskusil popraviti. Poskušam na vse mogoče načine, menjavam opremo, spreminjam počep, ampak ni še bilo presežka," je dejal.

Domen Prevc
Sportal Domen Prevc gre po najdaljšem skoku večera lahko mirno spat

Če je komu zaradi tega težko, je njemu. Želi si nastopiti najbolje, odskakati najbolje in biti temu primerno nagrajen: "Težko je. Več od tega, da treniraš in preizkušaš stvari, trenutno ne moreš narediti. Ne vem, ne vidim druge možnosti."

Kaj je zamenjal? "Vse."

V iskanju pravega občutka je posegel tudi po bolj drastičnih spremembah. Na vprašanje, kaj konkretno je zamenjal, je odgovoril z eno samo besedo: "Vse."

Pica
Sportal Olimpijski kaos v Italiji: avtobus, policija, pica, panika

Van Deer? "Razlog ni v smučeh, ampak v meni."

Del pozornosti je bil razumljivo namenjen tudi opremi, smučem Van Deer, s katerimi po novem skače v tej sezoni. Zajc je bil jasen: "Mislim, da ni razlog v tem, ampak v meni, v tehniki. Največ se ukvarjam s tem."

Foto: Guliverimage

Na pripombo, da imajo težave s temi smučmi tudi nekateri drugi (med njimi Andreas Wellinger ter lanski prejemnik zlatega orla in velikega kristalnega globusa Daniel Tschofenig), se ni odzval s sodbo, ampak temo obrnil v šalo in postregel z zanimivo primerjavo. "Težko karkoli rečem. Tudi Domen ni dobil posamične medalje, tako da ima tudi Slatnar težave," je dejal v smehu.

Cene Prevc
Sportal Cene Prevc razložil, zakaj je najmlajša sestra skoke takoj črtala

"Mislim, da trenutno ni čarobne palčke"

Zajc je olimpijsko zlato mešane ekipe spremljal kot član reprezentance. Mesta v ekipi ni dobil, saj sta moški del sestavljala Domen Prevc in Anže Lanišek. Seveda je bil vseeno vesel zlata, za katero sta bili zaslužni tudi Nika Vodan in Nika Prevc: "Dobro so skakali, vsi skoraj brez napak. Zelo sem vesel."

"Mislim, da trenutno ni čarobne palčke"

Ko mu je Robert Hrgota po posamični tekmi, na kateri je bil malce pred Laniškom, ki je bil pred tem boljši na treningih, povedal, da bo drugi skakalec v ekipi Anže, je formo postavil pred ego: "Bilo je jasno. Fanta sta v malo boljši formi. Anže je naredil napako na posamični tekmi. Mislim, da je bilo razumljivo."

Morda je kdo pričakoval, da bo ekipna medalja reprezentančnih kolegov pri njem prižgala tisto potrebno iskro in odnesla dvome, a Zajc je bil glede tega iskren: "To je individualni šport. Če te ni zraven v ekipi, ne pomaga kaj dosti. Mislim, da trenutno ni čarobne palčke. Ni druge, kot da delamo in čakamo, da se zgodi."

Igor Medved
Sportal Novo v škandalu: izključeni finski trener omenja Slovence, SZS odgovarja

Dan pred tekmo: "Poskusiš vse, na koncu pa upaš"

Pred Zajcem je še današnji trening s tremi skoki, ki se bo začel ob 18.45. Na njem bo poskušal popraviti določene stvari in poiskati tiste prave nastavitve za sobotno drugo posamično moško olimpijsko tekmo. Koliko in predvsem kaj se da narediti v tako kratkem času? "Ne vem. Nikoli ne moreš vedeti. Poskusiš vse stvari, na koncu pa upaš, da se bo katera obrestovala," je odgovoril.

Nika Prevc
Sportal Na veliki skakalnici povsem drug obraz, Nika Prevc na treningu med najboljšimi
Nika Prevc
Sportal Nika Prevc neučakana, Vodan na vrhu zehala: Videla sem le posteljo
smučarski skoki Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre Timi Zajc
