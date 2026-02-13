Za Timija Zajca prehod na veliko olimpijsko skakalnico v Predazzu ni bil takšen, kot si ga je želel. Veliko težav je imel na prvem uradnem treningu, preizkušal različne stvari, da bi morda našel pravi odgovor, a ga še išče. "Ponovitev dogajanja na manjši skakalnici. Mučim se," je brez olepševanja opisal težke trenutke, ob tem pa razkril, da je v iskanju rešitve zamenjal vse – od opreme do počepa. "Ni še bilo presežka," je potarnal. Upa, da bo petkov drugi trening prinesel spremembo in nasmeh na obrazu.

Prvi stik Timija Zajca z veliko olimpijsko skakalnico v Predazzu ni bil tak, kot si ga je želel. Na uradnem treningu je zasedel 25., 40. in 21. mesto, kar je bil jasen znak, da forma (še) ni prava.

"Ponovitev dogajanja. Zelo podobno kot na mali skakalnici. Ni forme, kakršno bi si želel. Mučim se," je dejal odkrito in nadaljeval: "Ko si v formi, dobro skačeš na vseh skakalnicah, zato ni težava v mali ali veliki skakalnici. Bolj gre za to, da se, ko ne gre, povsod mučiš. Ne vidim česa dobrega v tem treningu. Ni bilo metrov, ki bi jih želel. Moram najti neko rešitev za naprej."

"Ne vem, kaj mi manjka. Poskušam vse."

Ko smo ga slovenski novinarji na olimpijskem prizorišču v Predazzu vprašali, kaj mu pravzaprav manjka, odgovora ni olepševal. Prav nasprotno, priznal je, da se vse skupaj ponavlja že nekaj časa.

"Ne vem. Zelo podobno je že nekaj tekmovalnih koncev tedna. Če bi vedel, bi že poskusil popraviti. Poskušam na vse mogoče načine, menjavam opremo, spreminjam počep, ampak ni še bilo presežka," je dejal.

Če je komu zaradi tega težko, je njemu. Želi si nastopiti najbolje, odskakati najbolje in biti temu primerno nagrajen: "Težko je. Več od tega, da treniraš in preizkušaš stvari, trenutno ne moreš narediti. Ne vem, ne vidim druge možnosti."

Kaj je zamenjal? "Vse."

V iskanju pravega občutka je posegel tudi po bolj drastičnih spremembah. Na vprašanje, kaj konkretno je zamenjal, je odgovoril z eno samo besedo: "Vse."

Van Deer? "Razlog ni v smučeh, ampak v meni."

Del pozornosti je bil razumljivo namenjen tudi opremi, smučem Van Deer, s katerimi po novem skače v tej sezoni. Zajc je bil jasen: "Mislim, da ni razlog v tem, ampak v meni, v tehniki. Največ se ukvarjam s tem."

Na pripombo, da imajo težave s temi smučmi tudi nekateri drugi (med njimi Andreas Wellinger ter lanski prejemnik zlatega orla in velikega kristalnega globusa Daniel Tschofenig), se ni odzval s sodbo, ampak temo obrnil v šalo in postregel z zanimivo primerjavo. "Težko karkoli rečem. Tudi Domen ni dobil posamične medalje, tako da ima tudi Slatnar težave," je dejal v smehu.

"Mislim, da trenutno ni čarobne palčke"

Zajc je olimpijsko zlato mešane ekipe spremljal kot član reprezentance. Mesta v ekipi ni dobil, saj sta moški del sestavljala Domen Prevc in Anže Lanišek. Seveda je bil vseeno vesel zlata, za katero sta bili zaslužni tudi Nika Vodan in Nika Prevc: "Dobro so skakali, vsi skoraj brez napak. Zelo sem vesel."

Ko mu je Robert Hrgota po posamični tekmi, na kateri je bil malce pred Laniškom, ki je bil pred tem boljši na treningih, povedal, da bo drugi skakalec v ekipi Anže, je formo postavil pred ego: "Bilo je jasno. Fanta sta v malo boljši formi. Anže je naredil napako na posamični tekmi. Mislim, da je bilo razumljivo."

Morda je kdo pričakoval, da bo ekipna medalja reprezentančnih kolegov pri njem prižgala tisto potrebno iskro in odnesla dvome, a Zajc je bil glede tega iskren: "To je individualni šport. Če te ni zraven v ekipi, ne pomaga kaj dosti. Mislim, da trenutno ni čarobne palčke. Ni druge, kot da delamo in čakamo, da se zgodi."

Dan pred tekmo: "Poskusiš vse, na koncu pa upaš"

Pred Zajcem je še današnji trening s tremi skoki, ki se bo začel ob 18.45. Na njem bo poskušal popraviti določene stvari in poiskati tiste prave nastavitve za sobotno drugo posamično moško olimpijsko tekmo. Koliko in predvsem kaj se da narediti v tako kratkem času? "Ne vem. Nikoli ne moreš vedeti. Poskusiš vse stvari, na koncu pa upaš, da se bo katera obrestovala," je odgovoril.