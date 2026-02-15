Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Anterselva biatlon Polona Klemenčič Lena Repinc zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026

Biatlon, po ženskem zasledovanju ZOI 2026

Tek spet OK, smuči super, streljanje pa …

Od našega poročevalca iz Antholza/Anterselve

Polona Klemenčič, Anterselva, ZOI 2026 | Z nastopoma Polone Klemenčič in Lene Repinc na zasledovalni tekmi je konec posamičnih nastopov za Slovenke na OI v Anterselvi. | Foto Filip Barbalić

Z nastopoma Polone Klemenčič in Lene Repinc na zasledovalni tekmi je konec posamičnih nastopov za Slovenke na OI v Anterselvi.

Foto: Filip Barbalić

Slovenske biatlonke so na olimpijskih igrah v Anterselvi končale s posamičnimi nastopi, v sredo naš kvartet čaka le še štafetna preizkušnja, na kateri se bodo poskušale posloviti s kar se da spodbudnim izidom. Popotnica, predvsem strelska, ni najboljša, tudi v nedeljo sta edini slovenski predstavnici na zasledovalni tekmi, Polona Klemenčič in Lena Repinc, krožili po kazenskih krogih, prva petkrat in druga štirikrat, ter tako poslabšali svoja izida s šprinterske tekme. Klemenčič je nazadovala za tri mesta, Repinc za kar enajst.

Lisa Vittozzi Biatlon ZOI 2026
Sportal Italija dočakala prvo biatlonsko zlato, Slovenki zgrešili devet tarč in nazadovali

Polona Klemenčič je bila v nedeljo v Anterselvi tako na 28. mestu naša najboljša tekmovalka, napredek po razpredelnici pa ji je preprečilo slabo streljanje, kar petkrat je morala v kazenski krog. "Tako na prvem kot drugem streljanju sem morala opraviti korekcijo, na prvem sem imela še nekaj težav, ko mi enega strela ni hotelo sprožiti in sem morala uporabiti rezerven naboj. Žal je šel ta nato mimo, tako da je bil kazenski krog. Nato še po en zgrešen strel, pa na koncu dva. Absolutno preveč za današnjo tekmo. Na progi sem se sicer počutila dobro, tudi smuči so bile super, tekaško mislim, da sem dobro pripravljena, žal pa je v biatlonu pomembno tudi streljanje," je povzela dogajanje s spet sončne nedelje v Anterselvi.

"Tekaško mislim, da sem dobro pripravljena, žal pa je v biatlonu pomembno tudi streljanje." | Foto: Filip Barbalić "Tekaško mislim, da sem dobro pripravljena, žal pa je v biatlonu pomembno tudi streljanje." Foto: Filip Barbalić

Tudi Lena Repinc ni ponovila strelskega dosežka z včerajšnjega šprinta. "Nisem najbolj zadovoljna, žal je to zame res zadnja posamična tekma. Pred olimpijskimi igrami sem imela željo, da bi se uvrstila na skupinski štart, žal se mi to ni izšlo, tekaško se mi zdi, da je šlo danes celo boljše kot včeraj, žal pa čisto preveč zgrešenih strelov. Sploh na prvem postanku sem imela celo grupo visoko in sta bila že takoj dva zgrešena. V teku sem se načeloma počutila dobro, le s to zadnjo ravnino nisva prijateljici, sem spet izgubila eno mesto. Smuči niso bile slabe, z rezultatom pa res nisem zadovoljna," pravi.

"Pred olimpijskimi igrami sem imela željo, da bi se uvrstila na skupinski štart, žal se mi to ni izšlo." | Foto: Filip Barbalić "Pred olimpijskimi igrami sem imela željo, da bi se uvrstila na skupinski štart, žal se mi to ni izšlo." Foto: Filip Barbalić

Zdaj naša dekleta na 25. zimskih olimpijskih igrah čaka le še štafetna tekma, ki bo na sporedu v sredo ob 14.45. "Ženske štafete se zelo veselim upam, da bom na njej le naredila tako kot znam in končno zadela tudi tista dva zadnja strela, kar me zdaj tepe že res dolgo," si želi Polona Klemenčič, Lena Repinc pa nam je povedala: "Pomembno je le, da bomo na koncu vse ponosne nase in na rezultat. Psihološko pa ne bi smel biti problem, mislim, da ta motivacija pride kar sama pred štafetnimi tekmami, vse smo vedno dobro razpoložene, energične, rade tekmujemo v štafetah, ki imajo poseben čar. Nekaj pritiska zagotovo je, ampak tega si ustvariš sam, ne ustvarjamo ga druga drugi. Ko vidiš, da kolegici gre, tudi sama začutiš neko dodatno energijo. Mislim, da predvsem povzdigujemo druga drugo."

