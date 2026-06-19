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Avtor:
STA

Petek,
19. 6. 2026,
17.26

Osveženo pred

1 ura, 17 minut

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Natisni članek
Fis Urs Lehmann

Petek, 19. 6. 2026, 17.26

1 ura, 17 minut

Urs Lehmann

Švicar odstopil, kmalu za tem pa postal začasni generalni sekretar Fisa

Avtor:
STA

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Urs Lehmann | Urs Lehmann bo 1. julija prevzel vlogo začasnega generalnega sekretarja do konca marca 2027. | Foto Guliverimage

Urs Lehmann bo 1. julija prevzel vlogo začasnega generalnega sekretarja do konca marca 2027.

Foto: Guliverimage

Švicar Urs Lehmann je v začetku junija odstopil z mesta glavnega izvršnega direktorja Mednarodne smučarske zveze Fis, a bo prav on do marca 2027 opravljal vlogo začasnega generalnega sekretarja zveze, so sporočili s Fisa.

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Prejšnji teden je bil na kongresu v Beogradu na mesto predsednika Fisa izvoljen Alexander Ospelt. Ta se je danes z izvršnim odborom Fisa posvetoval o preoblikovanju vodstva zveze.

Ker je na omenjenem kongresu generalni sekretar Michel Vion najavil svoj odhod z zveze, Urs Lehmann pa je odstopil že prej, sta predsednik in izvršni odbor iskala ustrezne rešitve za nemoteno nadaljevanje Fisovih aktivnosti. Po pogovoru z Lehmannom so se strinjali, da bo 1. julija prevzel vlogo začasnega generalnega sekretarja do konca marca 2027.

Svet Fisa bo ob tem ustanovil delovno skupino za oceno nadaljnje strukture Fisovega izvršnega vodstva in tega, ali morajo sprejeti nove amandmaje za statut zveze.

Do marca 2027 bo Fis odprl proces za prijave za novega generalnega sekretarja, posebna delovna skupina pa bo preverila finančno stanje Fisa in pripravilo predloge za izboljšave, če bodo te potrebne, so dodali pri Fisu.

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