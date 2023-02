Kranjec, ki je v izjemnem položaju, obljublja popoln napad

V Courchevelu v Franciji se danes za naslov svetovnega prvaka v veleslalomu merijo moški. Po prvi vožnji vodi Avstrijec Marco Schwarz (1:19.47), ki ima 58 stotink sekunde prednosti pred najbližjim zasledovalcem Marcom Odermattom. Tudi Žan Kranjec je odlično opravil s prvo vožnjo na dolgi in izjemno poledeneli progi L'Eclipse in je po polovici tekme na visokem tretjem mestu (+0.76). Srebrni olimpijec iz Pekinga pred drugo vožnjo obljublja popoln napad.

V živo: veleslalom, prva vožnja (M)

Žan Kranjec obljublja popoln napad

Kljub temu, da je Žan Kranjec, ki je z zaostankom 76 stotink sekunde za vodilnim Marcom Schwarzem trenutno na odličnem tretjem mestu, ob prihodu v cilj odkimaval z glavo, je v prvi izjavi za nacionalno televizijo zatrdil, da le ni bil čisto razočaran, je pa res, da med vožnjo ni imel občutka, da je prikazal izvenserijsko vožnjo.

Dejal je, da ni vedel, ali je na progi res tako težko, ali pa je on res počasen. Kranjec za drugo vožnjo napoveduje popoln napad. "Tretjih mest sem vajen in mi ne predstavljajo pritiska. Treba bo napasti na polno in zdržati do cilja," se zaveda olimpijski podprvak iz Pekinga.

Trenutno vodi Marco Schwarz, ki je odpeljal fantastično vožnjo. Foto: Guliverimage

S prvo vožnjo je najbolje opravil Avstrijec Marco Schwarz, ki je nastopil s število 3. Manj kot sekundo sta za Avstrijcem zaostala le Odermatt, ki je startal s številko 1, ter Kranjec, ki je bil od Švicarja počasnejši 18 stotink sekunde.

Kranjec se je na progo pognal s številko 7. V zgornjem delu je bil nekoliko zadržan (+0,14), nato pa je pritisnil na plin ter bil najhitrejši med smučarji, ki so že odpeljali, ob drugem in tretjem merjenju vmesnega časa (-0,07; -0,01).

Po napaki, ki ni bila usodna, je največ izgubil v spodnjem delu, sedem desetink sekunde. Njegov skupni zaostanek je še vedno pomenil tretji najboljši čas ob prihodu v cilj.

Kranjec je danes edini Slovenec na startu, saj je Štefan Hadalin v četrtek zaradi slabega psihofizičnega stanja predčasno odpotoval domov.