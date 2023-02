Nika Križnar se je odločila in sporočila veselo novico

Na 43. nordijskem svetovnem prvenstvu se počasi začenja zares. Sreda še ne prinaša končnih odločitev, bo pa pomembna za smučarske skakalke, ki jih čakajo kvalifikacije na srednji skakalnici (HS102).

Nika Križnar bo navkljub težavam nastopila Nika Križnar se je navkljub težavam z gripo odločila, da stisne zobe. Foto: Guliver Image

Tekmovalke so v torek preizkusile skakalnico, najbolj razpoložena je bila tretja skakalka svetovnega pokala Anna Odine Stroem, ki je bila na treh preizkusnih serijah dvakrat prva in enkrat tretja. Najbolje se je od Slovenk pričakovano odrezala Ema Klinec (3., 8., 3.), ki brani naslov svetovne prvakinje iz Oberstdorfa.

Prav zaradi svetovne prvakinje ima slovenski tabor posebno pravico, nastopi lahko s petimi skakalkami, preostali z največ štirimi. Ob Klinčevi slovensko zasedbo sestavljajo Nika Križnar, Nika Prevc, Katra Komar in Maja Vtič.

A je bilo v zraku vprašanje glede nastopa Križnarjeve, ki je pred prvenstvom obležala z gripo tipa B in izpustila torkov trening. Kot je pojasnil glavni trener Zoran Zupančič, so imeli v našem taboru do devete ure danes čas, da opravijo morebitno menjavo. Vsega 15-letna Ajda Košnjek bi jo nadomestila. A bo Nika kot že ničkolikokrat v karieri stisnila zobe in se spustila po srednji skakalnici v Planici. Koliko moči je izgubila, bomo videli ob njenih prvih današnjih skokih.

Norvežanka Anna Odine Stroem je bila na torkovem treningu najbolje razpoložena. Foto: Sportida

Kvalifikacije, v četrtek boj za prve snežinke

Ob 15. uri bo na sporedu še zadnji trening, kvalifikacije pa se bodo začele ob 16.30. Prijavljenih je 57 tekmovalk, Katra Komar ima številko 29, Maja Vtič 32, Nika Prevc 40, Nika Križnar 51, Ema Klinec pa 55. Na četrtkovi tekmi, ki se bo začela ob 17. uri, bo nastopilo 40 skakalk.

Lastnici uradnega ženskega rekorda sta Avstrijka Daniela Iraschko-Stolz in Japonka Sara Takanaši, ki sta leta 2014 skočili 102,5 metra.

Svetovno prvenstvo, srednja skakalnica, kvalifikacije (ž)

