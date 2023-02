V živo: Ana Bucik daleč za Mikaelo Shiffrin, a blizu bronu

Podeljen bo zadnji, šesti komplet kolajn za dekleta na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Franciji. Mikaela Shiffrin je prva favoritka slaloma, tako bi postala edina z dvema zlatima s tega prvenstva. Ana Bucik je slovensko upanje za visoko uvrstitev. Ti dve sta odprli tekmo, Ana je za Mikaelo zaostala sekundo in 23 stotink, kar pa zadošča za šesto mesto. Na štartu so še tri Slovenke.

Mikaela Shiffrin Foto: Reuters V moški konkurenci ima na svetovnem prvenstvu v Meribelu in Courchevelu Marco Odermatt dve zlati kolajni (smuk in veleslalom), v ženski pa je na dosedanjih petih tekmah slavilo pet tekmovalk: Jasmine Flury v smuku, Marta Bassino na superveleslalomu, Mikaela Shiffrin na veleslalomu, Federica Brignone v alpski kombinaciji in Maria Therese Tviberg na paralelnem veleslalomu. S štartno številko 1 ima Shiffrinova lepo priložnost, da osvoji drugo zlato. Je sedemkratna dobitnica malega kristalnega globusa v tej disciplini (52 zmag v svetovnem pokalu). Samo to zimo je dobila pet slalomov, bila še trikrat tretja in enkrat peta. Na svetovnih prvenstvih je v slalomu nastopila petkrat in bila štirikrat zlata ter nazadnje bronasta.

SP v alpskem smučanju, Courchevel, slalom (Ž):

In Mikaela je prvo vožnjo odsmučala, kot se za tako šampionko spodobi. Blizu ji je bila le Švicarka Wendy Holdener, ki je na drugem mestu zaostala 19 stotink. Že Nemka s številko šest Lena Dürr je zaostala 92 stotink. To je pozneje s številko 18 prehitela Kanadčanka Laurence St-Germain, ki je zaostala samo 61 stotink. Prva Slovenka na štartu je solidno izkoristila številko dve in je po nastopu 20 tekmovalk na šestem mestu. Njen zaostanek za vodilno je sicer visok, sekundo in 23 stotink, za tretjim mestom pa 62 stotink. Tik za Goričanko je mlada Hrvatica Zrinka Ljutić.

Na štartu so še tri Slovenke Neja Dvornik (28), Nika Tomšič (46) in Anja Oplotnik (52). Skupaj bo v prvi vožnji nastopilo kar 122 smučark.

Finalna vožnja bo ob 13.30. V nedeljo bo še moški slalom.