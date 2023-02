Znova slabe razmere in zamuda: skozi sito uspešno le Žan Košir in Rok Marguč

Na svetovnem prvenstvu v deskanju na snegu v gruzijskem mestu Bakuriani so z zamudo izpeljali kvalifikacije. V znova težkih razmerah na progi in po veliki zamudi sta se v izločilne boje prebila Žan Košir (10. čas kvalifikacij) in Rok Marguč (13. čas). Gloria Kotnik, ki se vrača po poškodbi, je osvojila 19. mesto, Tim Mastnak pa 23. Zaradi diskvalifikacije Avstrijca Benjamina Karla so vsi napredovali za eno mesto. Izločilni boji najboljših 16 se bodo začeli ob 12.00, dve uri pozneje, kot je bilo načrtovano.