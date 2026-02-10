Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
10. 2. 2026,
20.20

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
krling

Torek, 10. 2. 2026, 20.20

16 minut

ZOI Milano Cortina 2026, krling

Švedski dvojici zlata olimpijska kolajna v krlingu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Isabella Wranaa Rasmus Wranaa | Isabella Wranaa in Rasmus Wranaa | Foto Reuters

Isabella Wranaa in Rasmus Wranaa

Foto: Reuters

Isabella Wranaa in Rasmus Wranaa sta nova olimpijska prvaka v krlingu mešanih dvojic. Šveda sta v finalu s 6:5 premagala Američana Cory Thiesse in Korey Dropkin. Bron je osvojil italijanski par Stefania Constantini in Amos Mosaner, ki je v malem finalu s 5:3 premagal Britanca Jennifer Dodds in Bruca Mouata.

Sestra in brat Isabella Wranaa in Rasmus Wranaa sta odločno zmagala v finalu. Američana sta vodstvo prevzela le v sedmem krogu. Rasmus je na zadnjih olimpijskih igrah v Pekingu osvojil zlato v moški ekipi, s katero bo tekmovanja na tokratnih olimpijskih igrah v Italiji začel v sredo.

ZDA še nikoli niso osvojile kolajne v mešanih dvojicah, zdaj pa sta Cory Thiesse in Korey Dropkin osvojila srebro. Pred štirimi leti v Pekingu sta zlato osvojila Italijana Stefania Constantini in Amos Mosaner, ki sta se letos morala zadovoljiti s tretjim mestom.

Krling, mešane dvojice:
ZLATO: Švedska (Isabella Wranaa/Rasmus Wranaa)
SREBRO: ZDA (Cory Thiesse/Korey Dropkin)
BRON: Italija (Stefania Constantini/Amos Mosaner)
krling
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.