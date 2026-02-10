Isabella Wranaa in Rasmus Wranaa sta nova olimpijska prvaka v krlingu mešanih dvojic. Šveda sta v finalu s 6:5 premagala Američana Cory Thiesse in Korey Dropkin. Bron je osvojil italijanski par Stefania Constantini in Amos Mosaner, ki je v malem finalu s 5:3 premagal Britanca Jennifer Dodds in Bruca Mouata.

Sestra in brat Isabella Wranaa in Rasmus Wranaa sta odločno zmagala v finalu. Američana sta vodstvo prevzela le v sedmem krogu. Rasmus je na zadnjih olimpijskih igrah v Pekingu osvojil zlato v moški ekipi, s katero bo tekmovanja na tokratnih olimpijskih igrah v Italiji začel v sredo.

ZDA še nikoli niso osvojile kolajne v mešanih dvojicah, zdaj pa sta Cory Thiesse in Korey Dropkin osvojila srebro. Pred štirimi leti v Pekingu sta zlato osvojila Italijana Stefania Constantini in Amos Mosaner, ki sta se letos morala zadovoljiti s tretjim mestom.

Krling, mešane dvojice:

ZLATO: Švedska (Isabella Wranaa/Rasmus Wranaa)

SREBRO: ZDA (Cory Thiesse/Korey Dropkin)

BRON: Italija (Stefania Constantini/Amos Mosaner)