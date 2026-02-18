Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sreda,
18. 2. 2026,
12.42

Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre Jonna Sundling smučarski tek

ZOI 2026, Val di Fiemme, smučarski teki, ekipni sprint (ž)

Švedinjama zlato olimpijsko odličje v ekipnem sprintu

STA

Maja Dahlqvist in Jonna Sundling | Maja Dahlqvist in Jonna Sundling sta osvojili zlato odličje. | Foto Reuters

Maja Dahlqvist in Jonna Sundling sta osvojili zlato odličje.

Foto: Reuters

Švedinji Jonna Sundling in Maja Dahlqvist sta na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 osvojili zlato kolajno v ekipnem sprintu smučarskih tekačic v prostem koraku. Slovenijo sta v Teseru zastopali Anja Mandeljc in Lucija Medja ter ostali brez izločilnih bojev na 16. mestu.

Branilki srebra s prejšnjih iger, Švedinji Sundling in Dahlqvist, sta v finalu za 1,4 sekunde prehiteli Švicarki Nadjo Kälin in Nadine Fähndrich, bron pa sta osvojili Nemki Laura Gimmler in Coletta Rydzek, ki sta zaostali 5,87 sekunde.

Četrtouvrščenima Norvežankama Astreid Oeyre Slind in Julie Bjervig Drivenes se je bron izmuznil za 14 stotnik sekunde.

V kvalifikacijah so drugo in tretje mesto osvojile Finki Jasmi Joensuu in Jasmina Kahara ter Kanadčanki Alison Mackie in Liliane Gagnon, na koncu sta bili ti dvojici deveti oziroma šesti.

Slovenki sta v kvalifikacijah za prvo petnajsterico, ki se je prebila v nadaljevanje tekmovanja, zaostali 1,3 sekunde.

Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre Jonna Sundling smučarski tek
