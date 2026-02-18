Švedinjama zlato olimpijsko odličje v ekipnem sprintu

Švedinji Jonna Sundling in Maja Dahlqvist sta na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 osvojili zlato kolajno v ekipnem sprintu smučarskih tekačic v prostem koraku. Slovenijo sta v Teseru zastopali Anja Mandeljc in Lucija Medja ter ostali brez izločilnih bojev na 16. mestu.

Branilki srebra s prejšnjih iger, Švedinji Sundling in Dahlqvist, sta v finalu za 1,4 sekunde prehiteli Švicarki Nadjo Kälin in Nadine Fähndrich, bron pa sta osvojili Nemki Laura Gimmler in Coletta Rydzek, ki sta zaostali 5,87 sekunde.

Četrtouvrščenima Norvežankama Astreid Oeyre Slind in Julie Bjervig Drivenes se je bron izmuznil za 14 stotnik sekunde.

V kvalifikacijah so drugo in tretje mesto osvojile Finki Jasmi Joensuu in Jasmina Kahara ter Kanadčanki Alison Mackie in Liliane Gagnon, na koncu sta bili ti dvojici deveti oziroma šesti.

Slovenki sta v kvalifikacijah za prvo petnajsterico, ki se je prebila v nadaljevanje tekmovanja, zaostali 1,3 sekunde.

