TELEKOM SLOVENIJE

Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Nedelja,
15. 2. 2026,
12.14

Osveženo pred

3 minute

ZOI 2026, Anterselva, biatlon, zasledovalna preizkušnja na 12.5 km (m)

Dramatično zasledovanje Švedu, Francoz s Pantanijevim uhanom do brona, Fak na 14. mestu

Martin Ponsiluoma | Foto Reuters

Foto: Reuters

Šved Martin Ponsiluoma je zmagovalec 12,5-kilometrske olimpijske biatlonske zasledovalne tekme v Anterselvi. Vse do zadnjega streljanja je prepričljivo vodil Francoz Emilien Jacquelin, a je njegovi napaki na zadnjem streljanju Ponsiluoma izkoristil za zmago. Francoza je prehitel tudi na koncu srebrni Norvežan Sturla Holm Laegreid.

Šved si je po sedmem mestu v sprintu z natančnim streljanjem in enim kazenskim krogom priboril svoje prvo olimpijsko zlato in drugo olimpijsko kolajno po srebru v Pekingu 2022 na tekmi s skupinskim startom.

Vse do zadnjega streljanja je zanesljivo vodil Francoz Emilien Jacquelin, poraženec sprinta, ki je bil v petek najhitrejši po drugem streljanju, v končnici pa povsem popustil in pristal na četrtem mestu. Kolajno je zgrešil za dve desetinki sekunde.

Jacquelin je velik ljubitelj Marca Pantanija:

Francoz ni bil dovolj zbran za zlato, saj je moral prav na koncu še drugič in tretjič v kazenski krog, kar je za srebro izkoristil tudi Norvežan Sturla Holm Laegreid, ki je Francoza najprej ujel, nato pa prehitel in osvojil še tretjo kolajno v tretjem posamičnem nastopu na igrah.

Jacquelin pa je v končnici vendarle potrdil bron, čeprav se mu je iz ozadja že nevarno bližal rojak Eric Perrot. Dvakratni svetovni prvak Ponsiluoma je v zadnjem 2,5 km dolgem krogu 14 sekund naskoka po streljanju povečal na 20.

Emilien Jacquelin je velik ljubitelj kolesarstva in na igrah nastopa z originalnim uhanom Marca Pantanija, ki mu ga je za čas iger posodila njegova družina. | Foto: Reuters Emilien Jacquelin je velik ljubitelj kolesarstva in na igrah nastopa z originalnim uhanom Marca Pantanija, ki mu ga je za čas iger posodila njegova družina. Foto: Reuters

Slovenci so imeli po sprintu skromno izhodišče. Jakov Fak, ki je zaradi poškodbe v decembru in januarju izgubil mesec in pol tekmovanj, je tekmo začel na 25. mestu. Z zelo dobrim streljanjem, enim zgrešenim strelom, se je povzpel na 14. mesto in potrdil nastop na tekmi s skupinskim startom.

Z dvema kazenskima krogoma je bil zelo soliden tudi Anton Vidmar na 23. mestu. Zelo dobro je do polovice kazalo tudi Lovru Planku, ki je bil na prvih dveh postankih s puško natančen, na naslednjih dveh pa je po dvakrat zavil v kazenski krog in pristal na 33. mestu. Izkušeni Miha Dovžan je zgrešil zanj neverjetnih šest tarč in končal kot 46., vseeno pa je tudi on na seznamu nastopajočih za skupinski start.

Ob 14.45 bo še ženska tekma z Leno Repinc in Polono Klemenčič. Moške v torek čaka še štafetna tekma, v petek pa tekma s skupinskim startom, na katero sta uvrščena tudi Jakov Fak in Miha Dovžan.

