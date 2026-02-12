Po priznanju o varanju: trener razkril, kaj se je zgodilo v hotelu

Norveški biatlonec Sturla Holm Laegreid je športno javnost v torek po olimpijskem nastopu osupnil s priznanjem, da je varal svoje dekle. Kasneje se je javno opravičil, da je za to izbral neprimeren trenutek, zdaj pa je o svojih dejanjih spregovoril tudi pred celotno norveško ekipo.

Johan-Olav Botn je osvojil zlato, njegov rojak Sturla Holm Laegreid pa je uspeh dopolnil s tretjim mestom. Moral bi biti popoln dan norveškega biatlona, a je nepričakovano zavil v povsem drugo smer. Bronasti Laegreid je pred televizijskimi kamerami javnost osupnil s priznanjem, da je pred nekaj meseci storil hudo napako in prevaral svoje dekle.

Rezultati Norvežanov so bili porinjeni v ozadje, strani športnih medijev pa je zapolnila zgodba o napaki v zasebnem življenju norveškega biatlonca. Laegreid se je za nastalo situacijo kasneje opravičil; zaveda se, da je v neprijeten položaj spravil tako svojo nekdanjo partnerico kot reprezentančnega kolega, ki se je moral olimpijskega naslova veseliti v sila nenavadnih okoliščinah.

"Globoko obžalujem, da sem o tej osebni zgodbi spregovoril na dan, ki je bil za norveški biatlon tako prazničen. Danes nisem čisto pri sebi in ne razmišljam jasno. Opravičujem se Johanu-Olavu, ki si je po zlatu zaslužil vso pozornost," so pri norveškem NRK povzeli izjavo za javnost Laegreida.

Sturla Holm Lægreid se zaveda, da to ni bil primeren trenutek za priznanje. Foto: Guliverimage

Za opravičilo prejel glasen aplavz

Da 28-letnik obžaluje svojo potezo, je zdaj potrdil tudi trener norveške reprezentance Per Arne Botnan. Razkril je, kaj se je zgodilo v hotelu v Anterselvi, kjer med olimpijskimi igrami biva norveška biatlonska odprava.

Laegreid je med večerjo nagovoril kolege in trenerje. "Vstal je in se lepo opravičil. Sledil je glasen aplavz vseh prisotnih, podpiramo ga. Zdaj je to mimo," je za Dagbladet pojasnil Botnan.

Norveški trener se sicer strinja, da čas za takšno izjavo ni bil primeren. "Ravno zato se je opravičil, zaveda se, da to ni bil pravi trenutek. Mislim, da se s tem strinjamo vsi. Bilo je nekaj športnikov, ki jih je to zmotilo, a mislim, da je potem dobro odreagiral," je še povedal Botnan in zatrdil, da vzdušje v reprezentanci ostaja dobro.