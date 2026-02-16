Številke potrjujejo: Slovenija je svetovni športni fenomen

Slovenska zimska športna odprava je teden dni pred koncem zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini osvojila štiri kolajne, od tega dve zlati, eno srebrno in eno bronasto. Trenutno jo to uvršča na visoko drugo mesto po uspešnosti glede na število prebivalcev, pred njo je le Norveška.

Štiri osvojene slovenske kolajne v režiji slovenske reprezentance v smučarski skokih - zlato so osvojili Nika Prevc, Nika Vodan, Domen Prevc in Anže Lanišek na mešani ekipni tekmi ter Domen Prevc na posamični na veliki skakalnici, medtem ko je njegova sestra Nika osvojila srebrno na srednji ter bron na veliki skakalnici - pomeni eno kolajno na 530.000 prebivalcev.

Od leve proti desni: Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc. Olimpijski prvaki. Foto: Guliverimage

Po tem izračunu je na letošnjih igrah pred Slovenijo le zimska športna velesila Norveška, ki je v dosedanjem delu športnih iger v Italiji osvojila 26 odličij oziroma eno na 210.000 prebivalcev.

Na tretjem mestu je Avstrija (eno odličje na 710.000 prebivalcev), sledijo pa Latvija (930.000), Švedska (960.000), Švica (milijon), Nizozemska (1,6 milijona), Finska (1,9 milijona), Nova Zelandija in Italija (obe po 2,7 milijona), Bolgarija (3,2 milijona), Francija (4,6 milijona), ...

Slovenija osvojila toliko medalj kot Kitajska

Na 25. zimskih olimpijskih igrah je doslej skupno 25 držav osvojilo vsaj po eno odličje. Od športnih velesil so ZDA s 17 odličji na 17. mestu oziroma eno na 20 milijonov prebivalcev, na zadnjem mestu pa je Kitajska s štirimi odličji oziroma eno na 350 milijonov prebivalcev.

Trenutni slovenski izkupiček na igrah v Milanu in Cortini je tretji najboljši v zgodovini slovenskega športa na dosedanjih desetih zimskih olimpijskih igrah.

Domen Prevc je na teh olimpijskih igrah osvojil že dve zlati medalji. Foto: Aleš Fevžer

Slovenija je največ odličij osvojila v Sočiju 2014. Tedaj so se slovenske športnice in športniki vrnili s kar osmimi kolajnami oziroma eno na 250.000 prebivalcev, pred štirimi leti v Pekingu pa so v domovino prinesli sedem medalj oziroma eno na 296.991 prebivalcev.

Slovenija na svojih premiernih zimskih igrah v Albertvillu 1992 ni osvojila nobene kolajne, brez tovrstnega plena pa je ostala tudi na igrah v Naganu 1998 in Torinu 2006. V Lillehammerju 1994 in Vancouvru 2006 je osvojila po tri, v Pyeongchang 2018 dve, v Salt Lake Cityju 2002 pa eno.