Številke niso na strani Ilke Štuhec

Sobotni program svetovnega prvenstva v alpskem smučanju v Cortini d'Ampezzo ponuja žensko smukaško preizkušnjo. Gre za tekmo, ki se je na zadnjih treh prvenstvih končala s predvajanjem Zdravljice. A čeprav bo tokrat na štartu znova tudi dvakratna prvakinja in branilka naslova Ilka Štuhec, so možnosti za ta scenarij letos manjše. Štart ob 11.00.

Presenetljiva Francozinja Marion Rolland je bila leta 2013 v Schladmingu zadnja neslovenska svetovna prvakinja v smuku. Kandidatk za vlogo naslednje bo v sobotnem ženskem vrhuncu svetovnega prvenstva, ki se bo v Cortini d'Ampezzo začel ob 11. uri, kar nekaj. Med njimi ne bo prve smukačice sezone Sofie Goggie, ki je po poškodbi predčasno končala sezono. Zato pa bodo svojo priložnost iskale zadnja dobitnica malega globusa Corinne Suter, vzpenjajoča se ameriška smukačica Breezy Johnson, vselej nepredvidljiva Čehinja Ester Ledecka, na treningih odlično razpoloženi Avstrijki Tamara Tipler in Mirjam Puchner ali po superveleslalomskem zlatu sproščena in še bolj samozavestna Lara Gut Behrami.

Svojo priložnost pa bo iskala tudi tista, ki je nasledila svetovno prvakinjo iz leta 2015 Tino Maze in nato kar dvakrat stopila na najvišjo stopničko. To je seveda Ilka Štuhec, ki je bila najhitrejša smukačica tako St. Moritza 2017 kot tudi Aareja 2019. "Obstoječi zlati medalji zame nista obremenitev ali pritisk, ampak dodatna motivacija. Ne glede na to, kaj se je dogajalo letošnjo sezono, bo to ena priložnost za vse in prepričana sem, da bo vsaka pokazala največ, kar zmore," pred bojem za morebitno tretje zlato razmišlja 30-letna Mariborčanka.

Foto: Guliverimage/Getty Images

Številke niso na Ilkini strani V sezoni, v kateri je Štuhčeva prvič postala svetovna prvakinja, je pred tem dobila kar tri smukaške tekme. Dve leti pozneje je v vlogi rekonvalescentke na poti do SP enkrat zmagala in še dvakrat stala na stopničkah. V tej sezoni še ni bila med najboljšo trojico. Tudi v predhodni ne. Še več, nazadnje je na stopničkah stala prav na zadnjem svetovnem prvenstvu v Aareju 2019.



Smukaški rezultati v sezoni 2016/17 do SP:

1. mesto (Lake Louise I), 1. (Lake Louise II), 1. (Val d'Isere), 3. (Cortina d'Ampezzo), 5. (Zauchensee), 8. (Ga-Pa)



Smukaški rezultati v sezoni 2018/19 do SP:

1. mesto (Val Gardena), 2. (Cortina d'Ampezzo), 3. (Cortina d'Ampezzo), 5. (Ga-Pa), 6. (Lake Louise), 14. (Lake Louise)



Smukaški rezultati v sezoni 2020/21 do SP:

4. mesto (Val d'Isere), 6. (St. Anton), 7. (Val d'Isere), 27. (Crans Montana), 37. (Crans Montana)

Na tekmi z vsega 31 smučarkami, ki jo bo odprla domačinka Francesca Marsaglia, bo Štuhčeva nastopila s štartno število 17, torej za veliko večino najbolj nevarnih tekmic. Kmalu za njo se bo na progo Olimpia delle Tofane podala tudi druga Slovenka – Maruša Ferk (23).

SP 2021, Cortina d'Ammpezzo, smuk (ž)

