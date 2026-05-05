Saga o vrnitvi Stefana Horngacherja v poljske skoke je končana. Potem ko so se ob koncu sezone pojavile govorice, da se vrača, je predsednik Poljske smučarske zveze Adam Malysz aprila sporočil, da je zaradi bližajočih se predsedniških volitev v zvezi dobil rdečo luč za Avstrijčevo vrnitev. V ponedeljek pa so Poljaki po novem preobratu potrdili, da bo 56-letnik postal koordinator reprezentančnih treningov.

Ob koncu sezone svetovnega pokala smučarskih skokov v Planici so se pojavila namigovanja, da se Stefan Horngacher vrača v poljske skoke. Adam Małysz je takrat potrdil, da potekajo pogovori za prihod tujega strokovnjaka, ki bi se pridružil trenerskemu štabu poljske reprezentance, dan pozneje je Jakub Balcerski iz sport.pl razkril, da gre za 56-letnega Avstrijca, ki dobro pozna poljske skoke.

Predsednik Poljske smučarske zveze Malysz je sredi aprila naznanil, da je "projekt" padel v vodo, saj da so mu v zvezi dva meseca pred predsedniškimi volitvami prižgali rdečo luč. Teden dni pozneje je nekdanji skakalni šampion napovedal, da junija ne bo kandidiral za nov predsedniški mandat. Je pa kandidaturo napovedal nekdanji predsednik Apoloniusz Tajner, ki je funkcijo opravljal od leta 2006 do 2022.

Koordinator treningov

V začetku maja pa je zgodba, povezana s Horngacherjem, dobila preobrat. Poljska smučarska zveza je v ponedeljek uradno potrdila, da bo Avstrijec znova vključen v trening poljskih smučarskih skakalcev. Tokrat kot koordinator treningov reprezentance, ki jo bo kot glavni trener še naprej vodil Maciej Maciusiak. Med letoma 2018 in 2026 je vodil Nemce. To bo njegovo tretje obdobje sodelovanja s Poljaki. Foto: Guliverimage "V zadnjih tednih so med Poljsko smučarsko zvezo in avstrijskim trenerjem potekala intenzivna pogajanja. Pripeljala so do razvoja skladnega organizacijskega okvira za sodelovanje, ki zajema natančno delitev odgovornosti, jasno opredeljen obseg odgovornosti in dolgoročno vizijo sistema treninga. Upravni odbor je v sodelovanju s trenerskim osebjem razvil smernice in odobril operativni okvir. Stefan Horngacher je že začel delati na Poljskem in bo deloval kot koordinator sistema treningov, pri čemer bo tesno sodeloval s trenerji reprezentance. Model sodelovanja predvideva jasno delitev odgovornosti, opredeljen obseg odgovornosti in jasno opredeljene, merljive športne cilje," so v sporočilu za javnost zapisali pri poljski zvezi.

Horngacher je s Poljaki že sodeloval v dveh obdobjih, med letoma 2004 in 2006 kot trener reprezentance B, med letoma 2016 in 2019 pa kot glavni trener reprezentance A. Zatem je do konca lanske sezone uspešno vodil Nemce.