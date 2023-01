Po padcu nastop odpovedali Goggia in Ilka Štuhec

Organizatorji tekem v St. Antonu so bili zaradi slabih vremenskih razmer prisiljeni poseči v tekmovalni spored. Ženskega smuka, ki je bil sprva predviden v soboto, niso izpeljali, ker niso izpeljali nobenega od preizkusov proge. To ni bilo v skladu z načrti Ilke Štuhec, dvakratne svetovne prvakinje, ki se je po menjavi opreme v tej sezoni prvič po treh letih in desetih mesecih znova zavihtela na oder za zmagovalke. Štuhčeva je v soboto superveleleslalom sklenila s padcem. Na Instagramu je razkrila, da sta jo najslabše odnesli njena čelada in očala. Pozno zvečer pa je iz njenega tabora prišla še slabša vest: zaradi razbolelega gležnja iz preventivnih razlogov na nedeljski tekmi ne bo nastopila.

Tudi Goggia brez nastopa

Še slabše jo je po sobotnem padcu odnesla Sofia Goggia. Tudi štirikratna dobitnica malega kristalnega globusa v smuku je na zahtevni postavitvi prvega superveleslaloma grdo padla. Tridesetletnica se je sicer hitro pobrala in odpeljala do cilja, po informacijah Italijanske smučarske zveze pa je pozneje opravila magnetno resonanco in slikanje desnega kolena. Pregledi sicer niso pokazali poškodbe, odpoved nastopa v nedeljo naj bi bil zgolj previdnostni ukrep. Goggia je imela v tej sezoni že težave s poškodbo, saj si je na prvem smuku v St. Moritzu 16. decembra zlomila dve kosti v dlani. Kljub operaciji je 24 ur pozneje na drugem smuku zmagala.

Nedeljski superveleslalom bo ob 11.15 odprla Francozinja Laura Gauche. Po odpovedi Ilke Štuhec bo na štartu samo še 51 smučark

