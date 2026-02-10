Uspelo jim je in to na najlepši možni način. Slovenska mešana skakalna ekipa je v Predazzu osvojila naslov olimpijskih prvakov! Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika in Domen Prevc so bili na tekmi mešanih ekip prepričljivo boljši od konkurence. Tekma pod žarometi je bila posebna tudi za družino Prevc, saj je Domen postal že četrti član družine z olimpijsko medaljo, Lanišek pa je prav tako dočakal svojo prvo olimpijsko odličje, saj ga pred štirimi leti v Pekingu ni bilo v postavi za mešano ekipno tekmo. Glavna trenerja moške in ženske ekipe Robert Hrgota in Jurij Tepeš sta razkrila, kako sta kovala taktiko za ekipno tekmo in zakaj je bila Vodan njuna prva izbira.

Prva je po opravljeni nalogi pred mikrofon TV Slovenija stopila Nika Vodan, ki je bila del zmagovalne mešane ekipe že pred štirimi leti v Pekingu. Danes se je od Slovencev prva spustila po smučini in navdušila. Tako z daljavo kot sproščenostjo. "Prvi skok je zelo pomemben," je poudarila po tekmi, "tako lahko ekipo, ki dogajanje zgoraj spremlja po televiziji, še dodatno spodbudiš. Izredno sem vesela, da sta mi uspela dva lepa skoka, pri čemer je bil prvi še lepši. Presrečna sem!" se je smejalo 25-letni članici SSK Norica Žiri.

Nika Vodan Foto: Guliverimage

Naslednji, ki se je lahko oddahnil po odlično opravljeni nalogi, je bil Anže Lanišek. Danes je z dvema odličnima skokoma pokazal povsem drugačen obraz kot na ponedeljkovi posamični tekmi, ki jo je končal na 26. mestu. "Saj ne vem, kaj naj rečem. Res sem odskakal zelo dobro, v primerjavi z včerajšnjim nastopom sem obrnil ploščo," je bil kratek in jedrnat skakalec "Žaba". Zanj je to prva olimpijska medalja, saj pred štirimi leti ni nastopil na mešani ekipni tekmi. Glavni trener Robert Hrgota se je takrat odločil za Petra Prevca in Timija Zajca.

Foto: Reuters

Črto je po izjemno uspešnem večeru potegnil tudi glavni trener Robert Hrgota. "Glede na včerajšnje dogajanje glede fantov kar malo nepričakovano," je namignil Hrgota. "Vedeli smo, da fanta znata skakati, danes sta se sprostila in oddelala, tako kot znata. Tudi dekleti sta naredili svoje, še posebej Nika Vodan." Razkril je tudi ozadje sestavljanja taktike glede vrstnega reda tekmovalk in tekmovalcev. "Z Jurijem sva se pogovarjala, kako bi postavila ekipo. Predlagal sem, da naj starta Vodan, ker ji lahko najbolj zaupamo, vidimo, da zaživi na ekipnih tekmah, to je danes spet potrdila in dala zagona tudi drugim. To je zelo lepa popotnica za veliko skakalnico," je ocenil glavni strateg moških skokov.

Foto: Reuters

Široko nasmejan je bil tudi trener ženske ekipe Jurij Tepeš. "Ta zmaga mi ogromno pomeni, odlično se nam je izšlo, tudi z odločitvijo glede taktike, da je Vodan v prvi skupini. Poezija, kaj naj drugega rečem! Tako tekmo si vsak trener samo želi. In da to lahko doživiš, je nekaj res posebnega."

Preberite še: