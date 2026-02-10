Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. T. K.

Torek,
10. 2. 2026,
20.03

Anže Lanišek Nika Vodan Nika Prevc Domen Prevc

Torek, 10. 2. 2026, 20.03

0 minut

Slovenski skakalci so olimpijski prvaki na mešani ekipni tekmi

Sproščeni Slovenci navdušili številne slovenske navijače v Predazzu!

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
mešana ekipna tekma | Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika in Domen Prevc so v Predazzu pred številnimi slovenskimi navijači osvojili naslov olimpijskih prvakov! | Foto Reuters

Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika in Domen Prevc so v Predazzu pred številnimi slovenskimi navijači osvojili naslov olimpijskih prvakov!

Foto: Reuters

Uspelo jim je in to na najlepši možni način. Slovenska mešana skakalna ekipa je v Predazzu osvojila naslov olimpijskih prvakov! Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika in Domen Prevc so bili na tekmi mešanih ekip prepričljivo boljši od konkurence. Tekma pod žarometi je bila posebna tudi za družino Prevc, saj je Domen postal že četrti član družine z olimpijsko medaljo, Lanišek pa je prav tako dočakal svojo prvo olimpijsko odličje, saj ga pred štirimi leti v Pekingu ni bilo v postavi za mešano ekipno tekmo. Glavna trenerja moške in ženske ekipe Robert Hrgota in Jurij Tepeš sta razkrila, kako sta kovala taktiko za ekipno tekmo in zakaj je bila Vodan njuna prva izbira.

mešana ekipna tekma
Sportal Slovenska ekipa skočila do naslova olimpijskih prvakov, Domen četrti član družine Prevc z odličjem z OI!
Domen Prevc Nika Prevc
Sportal Prevcem uspelo nekaj, česar na OI ni še nobenim bratom in sestram

Prva je po opravljeni nalogi pred mikrofon TV Slovenija stopila Nika Vodan, ki je bila del zmagovalne mešane ekipe že pred štirimi leti v Pekingu. Danes se je od Slovencev prva spustila po smučini in navdušila. Tako z daljavo kot sproščenostjo. "Prvi skok je zelo pomemben," je poudarila po tekmi, "tako lahko ekipo, ki dogajanje zgoraj spremlja po televiziji, še dodatno spodbudiš. Izredno sem vesela, da sta mi uspela dva lepa skoka, pri čemer je bil prvi še lepši. Presrečna sem!" se je smejalo 25-letni članici SSK Norica Žiri.

Nika Vodan | Foto: Guliverimage Nika Vodan Foto: Guliverimage

Naslednji, ki se je lahko oddahnil po odlično opravljeni nalogi, je bil Anže Lanišek. Danes je z dvema odličnima skokoma pokazal povsem drugačen obraz kot na ponedeljkovi posamični tekmi, ki jo je končal na 26. mestu. "Saj ne vem, kaj naj rečem. Res sem odskakal zelo dobro, v primerjavi z včerajšnjim nastopom sem obrnil ploščo," je bil kratek in jedrnat skakalec "Žaba". Zanj je to prva olimpijska medalja, saj pred štirimi leti ni nastopil na mešani ekipni tekmi. Glavni trener Robert Hrgota se je takrat odločil za Petra Prevca in Timija Zajca.

mešana ekipna tekma | Foto: Reuters Foto: Reuters

Črto je po izjemno uspešnem večeru potegnil tudi glavni trener Robert Hrgota. "Glede na včerajšnje dogajanje glede fantov kar malo nepričakovano," je namignil Hrgota. "Vedeli smo, da fanta znata skakati, danes sta se sprostila in oddelala, tako kot znata. Tudi dekleti sta naredili svoje, še posebej Nika Vodan." Razkril je tudi ozadje sestavljanja taktike glede vrstnega reda tekmovalk in tekmovalcev. "Z Jurijem sva se pogovarjala, kako bi postavila ekipo. Predlagal sem, da naj starta Vodan, ker ji lahko najbolj zaupamo, vidimo, da zaživi na ekipnih tekmah, to je danes spet potrdila in dala zagona tudi drugim. To je zelo lepa popotnica za veliko skakalnico," je ocenil glavni strateg moških skokov.

mešana ekipna tekma | Foto: Reuters Foto: Reuters

Široko nasmejan je bil tudi trener ženske ekipe Jurij Tepeš. "Ta zmaga mi ogromno pomeni, odlično se nam je izšlo, tudi z odločitvijo glede taktike, da je Vodan v prvi skupini. Poezija, kaj naj drugega rečem! Tako tekmo si vsak trener samo želi. In da to lahko doživiš, je nekaj res posebnega."

Anže Lanišek Nika Vodan Nika Prevc Domen Prevc
