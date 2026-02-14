Sprememba pri Zajcu, Lanišek še išče, Hrgota o mirnem Domnu

Če je prvi uradni trening za Timija Zajca pomenil razočaranje, je petkov prinesel zasuk v pozitivno smer, kar lahko daje slovenskemu skakalcu razlog za optimizem. Anže Lanišek je priznal, da se na drugem treningu še ni začutil, prvi mož stroke Robert Hrgota pa se je dotaknil Domna Prevca, ki je bil najboljši pri prvem skou, nato pa se je odločil, da ne nadaljuje treningov, saj je veliko skakalnico v Predazzu dobro začutil.

Timiju Zajcu je na veliki olimpijski skakalnici v Predazzu v drugem uradnem treningu uspelo tisto, česar si je najbolj želel po težavnem prvem dnevu, ko je dejal, da je vse poskušal, vendar ostal brez osebnega zadoščenja.

V petek mu je uspelo postaviti osnovo, na kateri lahko gradi. Še vedno ne govori o čudežni rešitvi, ampak o drobnih korakih, ki mu vračajo občutek.

"Počep je bil največja umetnost. Na drugem treningu sem se precej bolje vozil. Mislim, da je bilo že kar spodobno za mojo trenutno raven. Zagotovo je mogoče še kaj dodati. Želim si kaj najti, da bi lahko še malce bolj užival v zraku. V zadnjem skoku je bil močan veter v hrbet – kar zahtevne razmere. Če si malce preveč pogumen in preveč pritisneš, hitro izgubiš podlago."

Hrgota: napredek pri Timiju, Domen je imel po enem skoku dovolj

Trener Robert Hrgota je potrdil, da je slovenski tabor na treningu gledal predvsem na lovljenje pravih občutkov pred današnjo večerno tekmo.

Pri Domnu Prevcu, ki je bil pri prvem skoku najboljši, so se zato odločili pragmatično: "Pri Domnu je bila odločitev, da če se bo dobro počutil, če bo dobro začutil zastavljeno, bo dovolj samo en skok. Te občutke je začutil, tako da smo se odločili, da ne potrebuje nadaljevati treninga. Z dobrimi občutki gre na tekmo."

Domen Prevc je glede na prikazano na treningih favorit za medaljo – tudi zlato. Foto: Reuters

Pri Timiju je Hrgota izpostavil konkretno spremembo, ki je prinesla boljšo sliko kot na prvem uradnem treningu.

"Že v četrtek je v zadnji seriji počep drugače nastavil. Mogoče je bil pozen pri odskoku, v petek pa je timing bolj naštudiral. Zelo solidno je oddelal, drugi skok je bil zame še boljši, čeprav rezultatsko mogoče slabši."

Hrgota je ob tem opozoril še na vpliv razmer, ki se je proti koncu treninga še stopnjeval: "Bolj kot je šel trening proti koncu, bolj so bile drugačne razmere. V zadnji seriji je bilo precej spremenljivo. Anže je skočil precej krajše in s precej dodatka bil med pet. Vreme je kar precej vplivalo na trening."

Pri Domnu Prevcu, ki je po zlatu na tekmi mešanih ekip v Predazzu postal kandidat za najvišja mesta tudi na veliki skakalnici, Hrgota ne zaznava nobene nervoze: "Domen je bolj pomirjen kot na srednji skakalnici. Ima občutek, ki ga je iskal. Skuša popraviti le še finese, to je bilo bistvo. Če dobro funkcioniraš, je pritisk manjši, ne izsiljuješ. To je zdaj dosegel na večji napravi."

Lanišek: Zbiranje informacij, še je dela

Če je Zajc po drugem treningu dobil razlog za optimizem, je bil Anže Lanišek bolj zadržan: "Petkov dan je bil zbiranje informacij. Ni bil ravno preprost dan zame na skakalnici. Nisem se ravno začutil, ujel. Je še kar nekaj dela pred menoj."

Anže Lanišek ni bil najbolj zadovoljen s skoki, ki jih je prikazal v petek na drugem uradnem treningu. Foto: Guliverimage

Ob tem je poudaril, da rezultat na tretjem treningu, pri katerem je bil peti, zanj ni glavno merilo, še posebej v razmerah, ko veter v hrbet hitro prinese drugačno sliko.

"Dobro, rezultat gor ali dol. Občutek je tisti, ki najbolj šteje. Pogoji so, kakršni so. V Predazzu je bolj znano, da popoldne, zvečer začne pihati v hrbet."

Razumljivo je prisotna velika želja, da danes naredi napredek proti najboljšim: "Zagotovo je mogoče obrniti. Marsikaj se lahko naredi. To ne pomeni, da jutri nisem sposoben skočiti. Vem, da lahko, in k temu stremim."

Hrgota bo moral izbrati

Slovence danes ob 18.45 čaka posamična tekma na veliki olimpijski skakalnici, dokončno potezo glede postave za ponedeljkovo superekipno tekmo, na kateri nastopata po dva skakalca iz posamezne države, pa bodo v taboru sprejeli po tekmi.

Robert Hrgota bo najprej skušal popeljati naše skakalce do dobrih dosežkov na posamični tekmi, nato bo moral enega črtati za ponedeljkovo superekipno tekmo. Foto: Guliverimage

"Približno, da. Imamo postavljen načrt, po tekmi pa bomo sprejeli dokončno odločitev," je o tem dodal Hrgota.