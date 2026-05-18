Novoletna skakalna turneja bo v naslednji izvedbi praznovala 75 let obstoja. Seriji se zdaj v polni izvedbi pridružujejo še skakalke, vsaj trenutno pa je še vedno vprašljiva novoletna tekma v Garmisch Partenkirchnu. Razlog je spor okrog delitve finančne pogače lokalnih organizatorjev z nemško smučarsko zvezo, poroča tiskovna agencija dpa.

Načeloma je bilo vse pripravljeno na veliko slavje ob častitljivem jubileju. Po številnih zapletih je reflektorje za večerno tekmo dobil tudi Innsbruck, v celoti so se seriji pridružila dekleta, ki so v minulih sezonah na letalnici dokazala, da se je šport v polnosti uveljavil tudi v ženski konkurenci.

Zdaj je prestižno skakalno serijo zasenčil finančni spor. Klub v Garmnisch Partenkirchnu po vključitvi ženske tekme in prestavitvi moške novoletne tekme s 14. ure na večerni termin pod reflektorji ni več zadovoljen z razrezom skupne denarne pogače.

Nemška zveza je klubu ponudila "nizko" sedemmestno vsoto, ob tem pa klub dobi tudi denar od prodaje vstopnic, a mora poskrbeti tudi za vso ustrezno infrastrukturo. Časnik Bild je poročal, da želijo lokalni organizatorji na Bavarskem od zveze, ki denar zasluži s TV pravicami in sponzorstvi, 30 odstotkov večji znesek.

"Nosimo vso tveganje in že 22 let se sredstva ne usklajujejo primerno. V zadnjih dveh letih smo imeli ob koncu tekmovanja primanjkljaj v blagajni," je dejal predsednik smučarskega kluba v Garmischu Michael Maurer. Tudi na zvezi priznavajo, da se okrog razreza finančne pogače s klubom pogovarjajo že dlje časa.

Rešitev bosta obe vpleteni strani bržkone našli, saj je novoletna tekma v Garmischu eden osrednjih dogodkov turneje in najbolj prepoznavni dogodek serije. Prav tako ne gre pričakovati menjave prizorišče, saj gledalci že 75. leto zaporedoma pričakujejo skakalce v Oberstdorfu, Garmisch Partenkirchnu, Innsbrucku in Bischofshofnu.

Tradicija prizorišča je vsekakor na strani kluba. Ta pa je javnost zdaj obvestil tudi o tematiki, ki je navijači in gledalci doslej niso poznali. In v klubu so se za ta korak odločili neposredno pred vključitvijo ženskih tekem v celotno serijo, ki bo obogatila moška tekmovanja, saj se bodo ženske na istih prizoriščih merile na dan, ko bodo tam potekale moške kvalifikacije.

Predsednik Mednarodne smučarske zveze Johan Eliasch je združitev obeh tekmovanj označil za pomemben mejnik v zgodovini skokov in zimskega športa, zato bo tudi Fis zanesljivo prispevala svoje k zgladitvi spora.

