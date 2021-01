Spodbudna novica po grdem padcu Švicarja v Kitzbühlu

Petkov smuk za svetovni pokal v slovitem Kitzbühlu, ki velja za eno najtežjih preizkušenj v sezoni, je bolj kot zmaga Švicarja Beata Feuza zaznamoval grd padec njegovega rojaka Ursa Kryenbühla, zdaj pa so avstrijski mediji razkrili tudi prve informacije v povezavi z njegovim stanjem po padcu, ko so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Innsbruck.

Tekma v Kitzbühlu je v preteklosti zahtevala že nemalo strašljivih padcev, drugače ni bilo niti danes. Tokrat jo je najhuje odnesel Švicar Urs Kryenbühel, ki je nesrečno padel pri zadnjem skoku. 26-letni alpski smučar je pri zadnjem skoku, kjer je hitrost višja od 145 kilometrov na uro, izgubil nadzor nad smučmi in grdo padel ob pristanku na konice smuči. Ob padcu ga je odneslo daleč čez ciljno črto, v že tako praznem ciljnem izteku pa je zavladala smrtna tišina. Na istem mestu je pred dvanajstimi leti prav tako strašljivo padel Daniel Albrecht.

Kryenbühl ob nesrečnem skoku. Foto: Reuters

Nezavestnemu Švicarju so takoj na pomoč priskočili reševalci, ki so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Innsbruck. Zdaj so iz tabora Švicarske smučarske zveze prišle prve spodbudne informacije, saj naj bi bil nesrečni Kryenbühel pri zavesti. "Iz švicarskega tabora so sporočili, da so se z Ursem že pogovarjali, prepoznal je tudi trenerja," so sporočili. Da je temu tako je v intervjuju za avstrijski ORF po zmagi potrdil tudi Beat Feuz. "Trener, ki je bil v cilju, mi je pravkar rekel, da ga je Kryenbühl prepoznal," je povedal Švicar, ki je bil sicer na zloglasnem Streifu najhitrejši.

Že pred padcem Kryenbühla pa je grdo padel tudi Američan Ryan Cochran-Siegle, ki pa je takoj po nesreči že stal na nogah, tarnal pa je nad bolečinami v ramenu. Tudi njega so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, po prvih informacijah pa na srečo naj ne bi utrpel hujših poškodb.

V Kitbühlu bo v soboto sicer na sporedu še en smuk, v nedeljo pa se bodo alpski smučarji pomerili še v superveleslalomu.

