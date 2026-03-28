"Ne samo, da je bil to najdaljši ženski skok, da je to svetovni ženski rekord, ampak na sploh, da se je zgodil v Planici. To se mi zdi še veliko več kot poleti v Vikersundu, verjetno, ker se je zgodil pri nas doma. Nika je šla brezkompromisno. Že zadnja leta kaže odlične skoke, a tako suverene na letalnici je še nisem videla," je po petkovem ženskem svetovnem rekordu Nike Prevc ob izteku Letalnice bratov Gorišek dejala nekdanja smučarska skakalka Špela Rogelj, ponosna na napredek ženskih skokov.

Petkov dolg dan, ki ga je sprva zaznamoval veter, je v Planico proti večeru prinesel nov val veselja in nov ženski svetovni rekord. Nova, stara svetovna rekorderka Nika Prevc je v drugi seriji uradnega treninga – sploh prvega v zgodovini skakalk na Letalnici bratov Gorišek – poletela do daljave 242,5 metra in poskrbela, da sta zdaj oba svetovna rekorda doma v Sloveniji. Moškega je lani iz Vikersunda pod Ponce z 254,5 metra dolgim poletom pripeljal Domen Prevc.

"Ta dosežek pomeni res veliko. Ne samo, da je bil to najdaljši ženski skok, da je to svetovni ženski rekord, ampak na sploh, da se je zgodil v Planici. To se mi zdi še veliko večji dosežek kot poleti v Vikersundu, saj se je zgodil pri nas doma. Lepo je bilo spremljati ta skok, bila sem zgoraj na vrhu, na mizi. Nika je šla brezkompromisno. Že zadnja leta kaže odlične skoke, a tako suverene je na letalnici še nisem videla," je po novem ženskem svetovnem rekordu Prevc ob izteku letalnice novinarjem dejala nekdanja smučarska skakalka Špela Rogelj.

"Vidi se, da imajo željo po letenju, in res jih je lepo gledati"

Objem Nike Prevc in Špele Rogelj Enaintridesetletnica, ki je po športni karieri ostala v smučarskih skokih, tudi v vlogi kontrolorke opreme, je bila ob premiernih poletih skakalk na letalnici v Planici vidno ganjena ter ponosna na celotno žensko skakalno družino in napredek ženskih skokov.

"Lepo je bilo videti, da je vseh 13 skakalk varno poletelo na dveh trening skokih. Upam, da bomo na tekmi videli še kakšen skok čez 240 metrov. Iskreno mislim, da so skakalke presenetile s tem, kako so se spopadle z letalnico. Moramo vedeti, da so čakale na ta prvi polet ves dan – od tega, da bi morale zelo zgodaj zjutraj na letalnico, a se je nato vse skupaj prestavljalo ... Morale so biti psihično kar pripravljene. Oddelale so odlično. Vidi se, da imajo željo po letenju, in res jih je lepo gledati. Pri prvem skoku se je sicer videlo, da so bile vse bolj zadržane, da so malo potipale, potem pa je kar večina naredila veliko boljši polet," je sklenila Rogelj, ki se nadeja varnih ženskih poletov tudi danes.

Skakalke popoldne čaka premierna tekma na Letalnici bratov Gorišek, po kateri bo Nika Prevc prejela tretji zaporedni veliki kristalni globus. Foto: Guliverimage

Sobotni zaključek sezone in tretji zaporedni kristalni globus za Niko

Skakalke ob 14.15 čaka poskusna serija, ob 15. uri pa premierna individualna preizkušnja na Letalnici bratov Gorišek. Prevc bo po njej prejela še tretji zaporedni veliki kristalni globus za skupno zmago v svetovnem pokalu. V igri je tudi še za mali kristalni globus, trenutno je druga s 140 točkami, v vodstvu pa je z lepo prednostjo Eirin Maria Kvandal (200 točk).