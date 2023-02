Shiffrinova vrgla rokavico tekmicam, Ana Bucik v znamenju "dveh enic"

Na svetovnem prvenstvu so doslej podelili osem zlatih kolajn v posamični konkurenci (plus eno ekipno), in to osmim različnim tekmovalcem. V ženski konkurenci so zlato osvojile Federica Brignone (alpska kombinacija), Marta Bassino (superveleslalom), Jasmine Flury (smuk) in Maria Therese Tviberg (paralelni veleslalom).

Mikaela Shiffrin, ki je v svetovnem pokalu zbrala že 85 zmag, lovi svojo prvo zlato medaljo na tem svetovnem prvenstvu. Shiffrin lovi svoje 13. odličje na SP. Z veleslalomov ima na SP že tri medalje, dva srebrni in eno bronasto, a ne tudi zlate. S slalomov ima štiri naslove svetovne prvakinje, po enega pa v alpski kombinaciji in superveleslalomu. Foto: Reuters

Prva favoritinja za današnjo zmago je Američanka Mikaela Shiffrin. Dobila je pet od osmih veleslalomov v tej zimi. Na tem prvenstvu ima za zdaj le srebro v superveleslalomu, danes pa se ji nasmiha še bolj žlahtno odličje, saj je v prvem teku dosegla najboljši rezultat.

Tokrat ob progi ni njenega dolgoletnega trenerja. Mike Day je namreč v torek odpotoval v domovino, potem ko mu je Shiffrinova sporočila, da v naslednji sezoni na njegovo pomoč več ne računa.

Shiffrinovi, ki je v svetovnem pokalu zbrala že 85 zmag in se povsem približala absolutnemu rekordu Šveda Ingermarja Stenmarka (86), se je v prvi vožnji veleslaloma najbolj približala Francozinja Tessa Worley, dokaj blizu je tudi Italijanka Federica Brignone. Vse preostale tekmovalke za izjemno Američanko zaostajajo več kot šest desetink sekunde. Zelo blizu je bila vrhunskega rezultata Kanadčanka Valerie Grenier. Še na predzadnjem vmesnem času je minimalno zaostajala za Shiffrinovo, nato pa storila veliko napako v zadnjem delu proge, ki jo je oddaljil od najboljših mest.

Ana Bucik je za vodilno Američanko zaostala 1,39 sekunde. Foto: Reuters

S številko 11 je kot prva Slovenka nastopila Ana Bucik. Z nastopom ni razočarala, za vodilno Američanko je zaostala 1,39 sekunde. Prehitelo jo je le deset tekmic. Novogoričanka je sicer 13. veleslalomistka sezone na tekmah svetovnega pokala. Najboljši rezultat je dosegla na prvem veleslalomu v Kranjski Gori, ko je bila osma, kar je njen najboljši veleslalomski dosežek v svetovnem pokalu. Na svetovnih prvenstvih ima v tej disciplini eno samo uvrstitev. Pred štirimi leti je bila 31. Pred dvema letoma pa ni dokončala prve vožnje. Na svetovnem prvenstvu (v slalomu) je prvič nastopila pred desetimi leti, tako da ji izkušenj ne manjka.

Med najboljših 20 se je uvrstila tudi druga slovenska tekmovalka Neja Dvornik. Korošica je za vodilno Američanko zaostala dobri dve sekundi, kar je zadostovalo za 19. mesto.

Rezultati prvega teka:

Naslov svetovne prvakinje iz Cortine d'Ampezzo brani Lara Gut-Behrami, zmagovalka prvega veleslaloma zime in druga v skupnem seštevku omenjene discipline. Švicarka je po prvem teku na "nehvaležnem" četrtem mestu.

Na štartu je bilo kar 114 smučark, tudi tekmovalke iz Indije, Haitija, Libanona, Irana, Grčije in podobnih, za smučanje eksotičnih dežel.

Finale bo ob 13.30.