V živo: Timi Zajc mora za zlato premagati Japonca Kobajašija

Po prvi seriji moške posamične tekme smučarjev skakalcev na Bloudkovi velikanki je v vodstvu Japonec Rjoju Kobajaši, ki ima le 0,7 točke prednosti pred slovenskim favoritom za novo odličje na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici, Timijem Zajcem. Tretji po prvi seriji je Norvežan Halvor Egner Granerud. Anže Lanišek bo v finalu napadal s 14. mesta, Žiga Jelar in Domen Prevc pa z 18. in 19.

SP v Planici, posamična tekma, Bloudkova velikanka (m)

Smučarski skakalci se merijo še za zadnji "individualni" komplet odličij na svetovnem nordijskem prvenstvu v Planici. V soboto ob 16.30 sledi še ekipna tekma.

Na posamični tekmi, ki se je začela ob 17.30 nastopajo štirje Slovenci, Domen Prevc (številka 32), Žiga Jelar (35), Timi Zajc (42) in Anže Lanišek (48).

Poskusna serija, v kateri je skakalce spremljal veter v hrbet, je pripadla Stefanu Kraftu, ki je pristal pri 139 metrih. Za 0,2 točke je prehitel Dawida Kubackega, tretji je bil Kamil Stoch. Lanišek (132,5) je bil 4., Domen Prevc (128) je bil 10., Jelar (128) pa 15. Zajc v poskusni seriji ni skakal.

Naslov svetovnega prvaka iz Oberstdorfa brani Stefan Kraft.

Napoved pred tekmo

Glede na predstave, ki so jih slovenski skakalci pokazali na treningu in kvalifikacijah na Bloudkovi velikanki, so obeti pred današnjo posamično tekmo odlični. Timi Zajc je bil zmagovalec kvalifikacij, blestel je tudi na trening skokih. Anže Lanišek je bil na treningu prav tako zelo razpoložen, malce pa se mu je ponesrečilo v kvalifikacijah, a najboljši slovenski skakalec zime ve, kaj je šlo narobe, zato je lahko tudi on optimističen: "Vem, kje je bila napaka, tako da me ne skrbi, da danes ne bi zmogel narediti tega, kar znam. Želim si samo, da res poskusim skočiti čim bolje in čim bolj sproščeno. Verjamem, da sem tega sposoben."

Mlajši Zajc deluje zelo samozavestno in je videti odločen, da skoči med dobitnike medalj. To bi bila že njegova šesta na velikih tekmovanjih, potem ko je lani osvojil dve na olimpijskih igrah, dve na svetovnih prvenstvih v poletih in pred dnevi bronasto na tekmi mešanih ekip v Planici.

"Ni mi treba gledati na druge, ampak samo nase"

"Dobro skačem, danes je treba ponoviti skok od včeraj in upati, da se bo izšlo. Imam dober občutek. Treba bo iti na vso moč," je po kvalifikacijski zmagi dejal Zajc in na vprašanje, ali je bil že kdaj tako samozavesten pred veliko tekmo, dodal: "Da, v Vikersundu, ko sem vedel, da bo kolajna. Res sem bil močan v zraku, tako da je bilo veliko lažje. Tukaj pa vemo, da ti z majhno napako na mizi kolajna lahko hitro uide."

Žiga Jelar in Anže Lanišek upata na najboljše skoke. Foto: Sportida

O tem, kdo je njegov največji tekmec, je dodal: "Lahko sem sam sebi največji tekmec, če bom delal napake, po drugi strani nam jo lahko zagode še vreme. Ni mi treba gledati na druge, ampak samo nase."

V kvalifikacijah in pri zadnjem trening skoku je nase opozoril tudi Domen Prevc, ki se zaveda konkurence, a se bo potegoval za čim višje mesto in tudi za mesto na sobotni ekipni tekmi: "Če realno pogledam, pričakujem deseterico, a vsi vemo, kaj na SP šteje. Realnost se bo pokazala danes."

Dvojica za vstopnico za sobotno ekipno tekmo

Domen Prevc in Žiga Jelar bosta imela torej danes še interni boj. Če se bosta oba uvrstila med najboljšo deseterico, jima bo glavni trener Robert Hrgota namenil prostor tudi v ekipi, sicer bo v soboto na moštveni tekmi najslabšega zamenjal Lovro Kos, ki je medtem treniral v Beljaku.

Dawid Kubacki se prebuja, potem ko je imel pred začetkom prvenstva težave s hrbtom. Foto: Sportida

"Na veliki skakalnici še nismo našli rešitve za preboj. V skokih se to lahko zgodi čez noč. Na tleh delujem zelo dobro. Srčno upam, da se malo umirim in danes začnem od začetka. Zaradi težav s kolenom, ki jih sicer nimam več, sem malo izgubil občutke na skakalnici. Morda je to tudi psihološko, ker je želja velika. Želim se umiriti in najti tisti odstotek premika, ki me bo odstrelil do res dobrih skokov. Je le domače SP. Tudi jaz sem tukaj, da napadem odličje, ne da bom 20.," razmišlja vedno optimistični Jelar.

In kdo so največji konkurenti za odličje in naslov prvaka našima skakalcema Lanišku in Zajcu? Če bi gledali na dosežke v kvalifikacijah, potem bodo nevarni Poljaki na čelu z Dawidom Kubackim, ki se dviguje po težavah s hrbtom, in izkušenim Kamilom Stochom. Verjetno se bo na tekmi izkazal tudi svetovni prvak z manjše naprave Piotr Zyla. Dobre skoke na Bloudkovi velikanki kažeta tudi Japonec Rjoju Kobajaši, Avstrijec Stefan Kraft. Nikoli se ne ve niti, kateri od nemških skakalcev bo zablestel. Tu je še najboljši mož v svetovnem pokalu, Norvežan Halvor Egner Granerud. Krog favoritov je širok, zato se obeta razburljiv dan v dolini pod Poncami.