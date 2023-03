V živo: zablestel še Žiga Jelar, Slovenci spet vodijo!

Po velikem zmagoslavju Timija Zajca na Bloudkovi velikanki je na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici napolil čas še za sklepno skakalno dejanje. Ekipna tekma, na kateri visoko merijo tudi slovenski orli v sestavi Lovro Kos, Žiga Jelar, Timi Zajc in Anže Lanišek, se je začela ob 16.30. Slovenci so se izkazali že v poskusni seriji, v kateri sta bila Zajc in Lanišek najboljša. Po prvi seriji so Slovenci vodili pred Norvežani in Avstrijci.

SP v Planici, ekipna tekma, velika skakalnica (m):

Zajc in Lanišek odlična v poskusni seriji

Svetovni prvak z velike skakalnice Timi Zajc se je tudi v poskusni seriji pred današnjo ekipno tekmo izkazal s 135,5 metri in potrdil izjemno formo. Anže Lanišek je na ogrevanju poletel še meter dlje, a za Zajcem zaostal za točko, Lovro Kos je pristal pri 127 in Žiga Jelar pri 125 metrih. Slovenci so napovedali boj za zlato odličje. Zajc in Lanišek sta imela najboljša dosežka poskusne serije, tretji je bil Avstrijec Stefan Kraft (134 m).

Pred tekmo

Na ekipni tekmi na Bloudkovi velikanki imajo visoke apetite tudi v slovenskem taboru. Vendarle imajo v svojih vrstah svetovnega prvaka Timija Zajca. Anže Lanišek je prav tako dobro razpoložen na tej napravi – nekaj smole je imel na petkovi posamični tekmi – svoje pa bosta skušala dodati še Žiga Jelar in Lovro Kos.

Glede na včerajšnje skoke, ki so jih kazali skakalci na posamični tekmi, bi bila Slovenija skupno bronasta, vendar bo tokrat mesto na namesto Domna Prevca dobil Kos. Najboljši dosežek so imeli Poljaki, Nemci drugega, Slovenci tretjega, nato pa so bili blizu še Avstrijci, medtem ko so Norvežani nekoliko več zaostali.

Obeti so torej dobri, zlasti ker se danes v dolini pod Poncami pričakuje veliko število slovenskih navijačev.

"Lovro Kos bo prvi, drugi Žiga Jelar, tretji Timi Zajc in četrti kapetan Anže Lanišek. Imamo štiri zelo močne fante, morda je imel Anže v petek manjše napake. Te ti vzamejo dva, tri metre, vsi pa vemo, kje bi bil, če bi jih dodal. Tega se zaveda in je miren. Dva kapetana imamo, ki lahko naredita razliko in popeljeta ekipo v boj za medaljo," je optimističen glavni trener Robert Hrgota.

Nič drugače ni pri preostalih slovenskih skakalcih, izpostavlja Jelar: "Gremo še po eno kolajno. Upam, da pokažemo vsi najboljše skoke in uživamo. Povabil bi ljudi, da pridejo še v večjem številu. Ko smo takole skupaj, pozabimo na marsikatero skrb, na to, kar se dogaja okoli nas. Upam, da jih bo čim več, da se bomo gledali. Mi s skakalnice, oni pa ob izteku."