Odlične napovedi Slovenk v Planici: Nika Križnar prevladovala na treningu

Po prostem tekmovalnem dnevu se v Planici nadaljuje svetovno nordijsko prvenstvo. Smučarske skakalke so opravile uradni trening na Bloudkovi velikanki, v prvih dveh serijah je bila najboljša Nika Križnar, Ema Klinec je bila druga in četrta, tretjo serijo sta Slovenki izpustili, v tej je imela najboljšo oceno branilka naslova Maren Lundby. Trikratna svetovna prvakinja v Planici Katharina Althaus na treningu ni skakala. Kvalifikacije bodo ob 18.30, tekma v sredo ob 17.30. Prvenstvo se je že končalo za japonsko zvezdnico Saro Takanaši, ki je na srednji skakalnici grdo padla.

Skakalno dogajanje na svetovnem nordijskem prvenstvu se je s srednje skakalnice preselilo na veliko, kjer se bodo skakalke na posamični tekmi v sredo merile za zadnji komplet odličij na prvenstvu, skakalce pa v petek najprej čaka individualna preizkušnja, v soboto pa še ekipna.

Tekmovalke so imele v ponedeljek prost dan, v torek zjutraj pa so na treningu preizkusile Bloudkovo velikanko. Slovenski tabor je po treningu lahko zadovoljen, Nika Križnar (131,5 metra in 134 metrov) je tako v prvi kot drugi seriji skočila najdlje in bila obakrat prva, v tretji seriji pa ni skakala.

Tudi Ema Klinec je bila zelo razpoložena, dvakrat je skočila 130 metrov ter bila druga in četrta, tudi ona je izpustila zadnjo serijo, ki je pripadla branilki naslova Maren Lundby.

Nika Prevc je bila 22., 14. in 17. (116 metrov, 124,5, 120), Maja Vtič 21., 25., 23. (118, 116,5 in 117,5 m), Katra Komar pa 25., 29. in 20. (120,5, 114 in 119).

Omeniti velja, da Nemka Katharina Althaus, ki se je v Planici veselila že treh zlatih odličij, na treningu ni skakala. Vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala Eva Pinkelnig je bila 13., 2. in 3.

Sara Takanaši je v petek grdo padla. Japonski tabor se je v ponedeljek odločil, da na veliki skakalnici ne bo nastopila. Foto: Sportida

Japonka v Planici ne bo več skakala, Norvežanke z le štirimi

Prvenstvo se je predčasno končalo za Japonko Saro Takanaši. Ta je na petkovem treningu na srednji skakalnici grdo padla in noč preživela v bolnišnici. Utrpela je blažji pretres možganov, vezi v kolenu naj ne bi bile poškodovane, čuti pa bolečino. Trener Janko Zwitter v soboto še ni vedel, ali bo Takanašijeva v Planici še nastopila, v ponedeljek pa so iz japonskega tabora sporočili, da se je prvenstvo za njo končalo.

Konec je tudi za Norvežanko Eirin Mario Kvandal, ki se od vrnitve po poškodbi križnih vezi izogiba večjih skakalnic. 21-letnica naj ne bi nastopila zaradi vnetja meč, kot poročajo norveški mediji, obstaja verjetnost, da je že končala sezono. Norvežanke bodo tako nastopile z le štirimi skakalkami.

Planica, Bloudkova velikanka, trening