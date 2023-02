Če se po jutru dan pozna …

Za trojico slovenskih skakalcev je že trening predstavljal kvalifikacije. Boj med Petrom Prevcem, Domnom Prevcem in Lovrom Kosom je pripadel slednjemu, ki bo danes ob Anžetu Lanišku, Timiju Zajcu in Žigi Jelarju nastopil v kvalifikacijah z začetkom ob 17.45.

Obet pred njimi je odličen, saj so slovenski skakalci v četrtek pokazali odlične skoke. Lanišek je imel prvi in drugi dosežek, medtem ko Zajc prvega, tretjega in šestega, Kos in Jelar pa sta se prav tako uvrstila med najboljšo deseterico.

Žiga si je vzel četrtkov dan celo za testiranje opreme in hitro dobil odgovor: "Poskusil sem dva dresa in smuči. Od smuči sem več pričakoval, sicer pa bodo šle h kakšnemu mlajšemu skakalcu. Malce drugačen način je tudi čutiti pri teh smučeh. Tako da se zdaj ni obneslo. Dresa sta kar ok. Za zadnjega ne morem še komentirati, ker sem se ukvarjal s težavami s smučmi, ki jih v zraku nisem čutil."

"Verjamem, da je zdaj čas, da se mi obrne"

Osrednji slovenski adut je Lanišek, ki deluje zelo mirno, odlične skoke pa kaže že skozi celotno sezono, v kateri je med drugim trikrat stal na najvišji stopnički odra za zmagovalce: "Počutim se dobro. V zadnjem obdobju dobro skačem. Kdaj mi je na koncu zmanjkalo nekaj sreče. Verjamem, da je zdaj čas, da se mi obrne."

Timi Zajc je bil v četrtek odlično razpoložen. Foto: Sportida

Zajc je prav tako dal vedeti, da bo slovenski adut za medaljo. Za razliko od moštvenih kolegov pa pretekli teden ni skakal v Kranju in si je vzel nekaj prostega časa. "Malce sem se lovil. Celoten teden sem bil brez skokov. Vzel sem si nekaj dni prosto, da ne razmišljam o skokih. Presenetilo me je. Tri solidne skoke sem naredil. Bomo videli, kako bo naprej. Bomo videli, ali bo prava odločitev. Včeraj sem presenetil še sebe, saj nisem imel najboljšega občutka, a metri so bili," je četrtkov dan povzel Zajc.

Od preostalih skakalcev se je v četrtek odlično izkazal najboljši mož letošnje zime Halvor Egner Granerud, ki namerava po osvojenem zlatem orlu osvajati lovorike tudi v Planici. Dobre skoke so pokazali še Avstrijec Daniel Tschofenig, Nemec Andreas Wellinger, aktualni svetovni prvak Piotr Zyla, ob koncu četrtkovega dne pa sta boljša skoka naredila tudi Japonec Rjoju Kobajaši in Avstrijec Stefan Kraft.

Veliko vprašanje pa je, ali bomo na delu videli Poljaka Dawida Kubackega, ki ima težave s hrbtom.

