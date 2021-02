Na Pokljuki v boj za odličja ob 15.15

Edini letošnji obračun v Oberhofu sta z velikim naskokom dobila Francoza Julia Simon in Emilien Jacquelin pred Švedoma Hanno Oberg in Sebastianom Samuelssonom ter Norvežanoma Tiril Eckhoff in Johannesom Thingnesom Boejem. Pri tem pa ne gre spregledati, da so se Eckhoffovi dodobra zatresle roke, saj je morala kar trikrat v kazenski krog.

Vse tri ekipe spadajo v krog favoritov tudi na četrtkovi tekmi, za edino menjavo v ekipi pa so se odločili Francozi, kjer bo priložnost dobil Antonin Guigonnat. Nemške barve bosta branila Erik Lesser in Franziska Preuss, italijanske Lukas Hofer in Dorothea Wierer, avstrijske pa Lisa Theresa Hauser in Simon Eder. Preseneti pa lahko še vrsta reprezentanc.

Kako se bo danes odrezala Polona Klemenčič? Foto: Guliverimage

Jakov Fak in Polona Klemenčič bosta imela različni izhodišči. Medtem ko Fak spada v širši svetovni vrh nastopajočih, bo breme slovenske uvrstitve na Klemenčičevi, ki bo morala biti zelo natančna na strelišču, da obdrži solidno pozicijo in se Slovenija lahko poteguje za uvrstitev med najboljšo osmerico.

Štartna lista/rezultati: