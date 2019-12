V živo: Štuhčeva zadržano, vodi Švicarka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V kanadskem Lake Louisu se začenja nova sezona svetovnega pokala v smuku. Na prvi smukaški preizkušnji te zime je tudi Ilka Štuhec, ki se vrača po poškodbi kolena v lanski sezoni. Na prizorišču, kjer je pred tremi leti dosegla svoji prvi zmagi v svetovnem pokalu, se je na progo podala kot trinajsta, po zadržani vožnji pa je ob prihodu v cilj zasedla 10. mesto Zaradi močnega sneženja in neutrjene snežne površine so bili organizatorji v Kanadi prisiljeni skrajšati progo in za uro prestaviti začetek tekme.