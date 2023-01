Slovenija v boj pošilja svoji najmočnejši orožji, Niko Križnar in Emo Klinec. Na tekmo je prijavljenih enajst dvojic, Slovenkama bodo zagotovo najnevarnejše Avstrijki Chiara Kreuzer in Eva Pinkelnig, Nemki Katharina Althaus in Selina Freitag, Norvežanki Thea Minyan Bjoerseth in Anna Odine Stroem, morda tudi Japonki Nozomi Marujama in Sara Takanaši, pa Kanadčanki Alexandria Loutitt in Abigail Strate ...

Na tekmi tekmovalke nastopajo v parih, poteka pa v treh serijah. V prvi seriji nastopijo vsi prijavljeni pari, v drugo serijo se uvrsti 12 najboljših parov, v tretjo serijo najboljših osem, ki tekmujejo po obratnem vrstnem redu uvrščenih po dveh serijah. Točke štejejo le za pokal narodov, ne za posamično razvrstitev v svetovnem pokalu.

Zao, tekma dvojic:

V nedeljo bo v Zau še ena posamična tekma, ki se bo začela ob 8. uri po slovenskem času, še prej, ob 6.45 pa bodo morale skakalke opraviti s kvalifikacijami.

Preberite še: