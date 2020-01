Po sobotnih skakalnih stopničkah čas za nove?

Slovenski skakalci so v soboto v Zakopanah prišli do prvih stopničk na ekipni tekmi v tej sezoni. Danes jih čaka še posamična preizkušnja, na kateri bo glavni trener Gorazd Bertoncelj zamahnil šestim slovenskim orlom.

Anže Lanišek, Domen Prevc, Timi Zajc in Peter Prevc so imeli v soboto razlog za veselje, potem ko so v lepi navijaški kulisi v Zakopanah skočili na zmagovalni oder. Pred njimi so bili le Nemci in Norvežani.

Ali jim bo uspeh dal krila za nedeljsko tekmo, bo znano po 16. uri, ko se tekma začne.

Največ lahko pričakujemo od prebujenega Zajca, ki je bil najbolj razpoložen od naših skakalcev na ekipni tekmi kakor tudi na petkovih kvalifikacijah, v katerih je imel šesti dosežek.

Kot prvi od naših orlov se bo po napravi spustil Rok Justin, sledili mu bodo Cene Prevc, Domen Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek in Peter Prevc.

Velik favorit za zmago je vroči Dawid Kubacki, ki se na ekipni tekmi z moštvenimi kolegi na razočaranje domačih navijačev ni zavihtel na stopničke.

Zakopane, 1. serija