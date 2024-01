V živo: Slovenci proti Avstriji, to napoveduje poskusna serija

Sobotni dan se je iz slovenskega skakalnega zornega kota začel odlično, saj sta Nika Prevc in Nika Križnar skočili do superekipne zmage. Zdaj so na skakalni oder stopili še slovenski moški predstavniki. Na prvi ekipni tekmi to zimo(16.00) nastopajo Lovro Kos, Domen Prevc, Peter Prevc in Anže Lanišek.

Avstrijec Stefan Kraft je spet zdrav in skače vrhunsko kot pred nekaj tedni. Foto: Guliverimage Glede na poskusno serijo so prvi favoriti tekme Avstrijci, saj so imeli tri v prvi deseterici, Stefan Kraft je bil s skokom dolgim 136,5 metra najboljši. So bili pa med 10 tudi trije Slovenci: četrti Anže Lanišek (127 m), šesti Peter Prevc (136 m) in osmi Domen Prevc (135 m). Lovro Kos je bil s 121 metri 38.

Zakopane so bile že večkrat srečen kraj za slovenske skakalce. Primož Peterka je zmagal v letih 1996 in 1998, leta 2007 Rok Urbanc, pred šestimi leti pa se je veselil Anže Semenič.

A to niso edine zmage. Kar tri so slovenski orli zabeležili na ekipnih tekmah (2013, 2014 in 2022). Pri vseh je bil prisoten Peter Prevc, na zadnji pa so skakali Lovro Kos, Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek. Pred Zajcem je tokrat dobil prednost Domen Prevc.

V nedeljo bo v Zakopanah na sporedu še posamična preizkušnja.