Bodo slovenska dekleta ponovila odlično soboto?

Ema Klinec je v soboto skočila do drugih stopničk v tej sezoni. Foto: Vid Ponikvar

Smučarske skakalke se bodo danes še drugič v tem koncu tedna potegovala za točke svetovnega pokala v francoskem Permanonu. V soboto je bila Ema Klinec spet na stopničkah, odlično pa so nastopile tudi preostale slovenske skakalke.

Ob 9.45 bodo že kvalifikacije za tekmo, ki se bo nato začela ob 11. uri.

V soboto je bila Ema Klinec odlična tretja, kar so njene druge stopničke v sezoni. Njen uspeh so dopolnile še Nika Križnar na petem, Urša Bogataj na šestem in Špela Rogelj na 12. mestu. Jerneja Brecl se ni uvrstila v drugo serijo. Ob peterici bo v današnjih kvalifikacijah skakala še Maja Vtič.