V živo: Veter in dež, Slovenci skromni, čast rešuje Peter Prevc

Samo trije slovenski skakalci so se uvrstili v finale prve tekme nove tekmovalne zime. V Wisli je po prvi seriji Peter Prevc peti, Anže Lanišek 23. in Timi Zajc 29. Vodi prvi favorit tekme Poljak Dawid Kubacki. Potek finala lahko z nami spremljate v živo.

V vetru in dežju se številni tekmovalci v prvi seriji prve tekme zime niso znašli. Drugouvrščeni iz minule zime Nemec Karl Geiger je tako tekmo končal na 34. mestu (115 metrov). Brez finala so ostali tudi trije Slovenci: 33. Lovro Kos (120,5 m), 43. Žiga Jelar (115,5 m) in 48. Domen Prevc (105,5).

Prvi skok ni uspel niti prvemu skakalcu minule zime Japoncu Rjoju Kobajašiju, ki je na 22. mestu (119 m). Komaj sta finale ujela tudi 23. Anže Lanišek (117 m) in 29. Timi Zajc (120 m). Peter Prevc je kljub neugodnemu vetru v času svojega skoka pristal pri 121,5 metra in ob dodatnih točkah zaradi slabega vetra prvo serijo končal na petem mestu. Zato pa je bil popoln Poljak Dawid Kubacki. Vodi s skokom dolgim 130,5 metrov. Vsako poletje v Wisli odlično skače, pozimi sicer na tej skakalnici še ni bil boljši kot sedmi. Je pa res, da tokrat pristajajo na umetni podlagi.