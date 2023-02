Jelar rekordno, Zajc tik za njim, kvalifikacije prestavljene

V Willingenu je bil danes načrtovan nadvse pester skakalni program. Po mešani ekipni tekmi, so bile predvidene še moške kvalifikacije (18.15), ki pa so jih zvečer prestavili na soboto. Skakalci so tako danes opravili en trening skok, sredi drugega pa so po skoku Daniela Hubra trening predčasno končali, saj so se pojavile težave na zaletni smučini. Žiga Jelar je na prvem treningu skočil kar 154,5 metra, kar je meter in pol več od uradnega rekorda skakalnice in neuradni rekord na "aktivnih" velikih skakalnicah. Timi Zajc je bil drugi, med deseterico sta bila še Domen Prevc in Anže Lanišek. Kvalifikacije bodo izpeljali v soboto ob 14.45.

V kvalifikacije je prijavljenih 70 skakalcev, med njimi je sedem Slovencev. Kot prvi od teh bo nastopil Žak Mogel (številka 34), sledili mu bodo Žiga Jelar (49), Domen Prevc (50), Lovro Kos (52), Peter Prevc (53), Timi Zajc (60), Anže Lanišek (68).

Skakalci bi morali danes opraviti tri trening skoke, a so do konca izpeljali le enega. Znova je na treningu navdušil Jelar, ki je že pretekli konec tedna na Kulmu poskrbel za najdaljši polet z 247,5 metra, a pri tem podrsal. Tokrat ga je v Willingenu odneslo do 154,5 metra, kar je neuradni rekord na delujočih velikih skakalnicah. Uradni rekord Willingena drži Klemens Muranka (153).

Jelar je zanesljivo dobil trening, drugi je bil s 142,5 metra Timi Zajc, tretji pa Dawid Kubacki. Domen Prevc je bil 8., Lanišek 10., Peter Prevc 17., Kos 31., Mogel pa 58.

Drugi trening so po skoku Daniela Hubra, ki je pristal pri 63 metrih, končali. Pojavile so se namreč težave z zaletno smučino, v kateri se je nabrala voda, in preprečile nadaljevanje treninga.

Veter odpihnil kvalifikacije

Kvalifikacije so bile predvidene ob 18.15, a so jih prireditelji prestavili na soboto. Danes so izpeljali tekmo mešanih ekip, ta pa se je zaradi težav s premočnim vetrom končala po prvi seriji. Ena od žrtev vetrovne loterije je bil tudi naš Timi Zajc, ki ga je poneslo do neverjetnih 161 metrov, kjer je z višine skrajšal svoj polet in po trdem postanku tudi padel. Ob Zajcu so slovenske barve branili še Nika Križnar, Ema Klinec in Žiga Jelar, četverica pa je bila peta. Zmagala je Norveška pred Avstrijo, nemčijo in Japonsko.

Willingen, prvi trening 1. Žiga Jelar - 154,5 metra (95,5 točke)

2. Timi Zajc - 142,5 (88,2)

3. Dawid Kubacki - 137,5 (76,2)

4. Jan Hoerl 135 (74,5)

5. Halvor Egner Granerud - 129,5 (71,7)

...

8. Domen Prevc - 130 (67,6)

...

10. Anže Lanišek - 132 (66,6)

...

17. Peter Prevc - 130 (61,9)

...

31. Lovro Kos - 118 (48,3)

...

58. Žak Mogel - 121 (27,9)

...



