Smučarski skoki, silvestrska turneja, kvalifikacije in posamična tekma (ž), beljak

Danes bo na skakalnici v Beljaku izpeljana še druga tekma druge silvestrske turneje najboljših smučarskih skakalk. Včeraj je Nika Križnar zasedla tretje mesto, zaostala je le za zmagovalko Evo Pinkelnig in Norvežanko Anno Odine Stroem, osmoljenka dneva pa je bila naša Ema Klinec, tretja v prvi seriji, ki pa je v finalu pri doskoku padla in zdrsnila na končno osmo mesto. "Zelo sem zadovoljna s svojo predstavo in jutri napadem naprej," je obljubila po prvi tekmi silvestrske turneje.