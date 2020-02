Kam lahko poseže peterica slovenskih orlov?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot prvi izmed slovenske peterice bo nastopil Cene Prevc, ki bo nosil številko 22. Timi Zajc bo skočil kot 33., Domen Prevc pa takoj za njim. Anže Lanišek bo nastopil kot 40., Peter Prevc pa kot 43.

Slovenski smučarji skakalci so odlično opravili svoje delo v petkovih kvalifikacijah. Kar trije so kvalifikacije na skakalnici v Sapporu končali med najboljšo deseterico. Peter Prevc je imel četrti dosežek, Zajc sedmega, Domen Prevc pa devetega. Kvalifikacije je sicer dobil domačin Rjoju Kobajaši pred Avstrijcem Stefanom Kraftom in Nemcem Karlom Geigerjem.

V nedeljo bo v Sapporu na sporedu še ena posamična preizkušnja z začetkom ob 2. uri zjutraj po slovenskem času.

Sapporo, 1. serija:

