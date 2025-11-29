V živo: Prevc in Zajc za las čez sito kvalifikacij, Lanišek v majici vodilnega

V petek jo je na svetovnem pokalu v smučarskih skokih v Ruki zagodlo vreme. Kvalifikacije so tako prestavili na soboto, v njih pa se je na tekmo prebila četverica Slovencev, spodletelo je zgolj Lovru Kosu. Tekma se je začela ob 15.05.

Smučarski skoki, Ruka, 1. serija:

Na svetovnem pokalu v Ruki Slovenijo zastopa ista peterica kot že na preteklih tekmah. Kot prvi se je v kvalifikacijah v smučino podal Lovro Kos in po skoku, dolgem 67 metrov ostal brez tekme, ter se znašel pri repu kvalifikantov. Rok Oblak je pristal pri 117 m in se kot 32. zanesljivo prebil na tekmo, nekoliko več težav pa sta imela Timi Zajc (93 m) in Domen Prevc (96 m) ki sta tekmo ujela le za las na 49. in 47. mestu. Kot zadnji, vodilni v skupnem seštevku je nastopil še Anže Lanišek, ki je blestel na treningu, kvalifikacijski nastop pa ob rezerviranem nastopu in 122 m dolgem soku sklenil na 24. mestu. Kvalifikacije je sicer dobil Avstrijec Daniel Tschofenig, ki je pristal pri 140 m.

Lanišek na treningu drugi

Na treningu je bil najboljši Rjoju Kobajaši, potem ko je skočil 138 metrov. Za njim je bil takoj Anže Lanišek, ki postavil enako daljavo. Od ostalih Slovencev je bil Timi Zajc s 133 metri uvrščen na 8. mesto, Domen Prevc je bil 32., njegov nastop pa je bil povprečen in z nekaj rezervami. Rok Oblak je končal na 39. mestu, medtem ko je Lovro Kos zasedel 50. mesto.

Zgoščen urnik moškega svetovnega pokala se po Lillehammerju in Falunu nadaljuje v Ruki. Slovenski tabor je na obeh prizoriščih skočil do stopničk, Anže Lanišek na Švedskem z zmago tudi do premierne rumene majice vodilnega v karieri. Visoko v skupni razvrstitvi, na petem mestu, je tudi Domen Prevc, ki ga padec v Falunu ni zmedel in je drugemu mestu iz Lillehammerja dodal še tretje.

Smučarski skoki, Ruka, kvalifikacije (rezultati):

Preberite še: