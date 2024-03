Dolg dan za "rumeno" Niko Prevc in tekmice

Smučarske skakalke so se iz Osla preselile na drugo postajo turneje Raw Air v Trondheim, kjer jih čakata dve tekmi. Prva na srednji skakalnici bo ob 18. uri, dolg program pa se bo začel že dopoldne, kvalifikacije so na sporedu ob 11. uri. 18-letna Nika Prevc je v zanesljivem vodstvu skupnega seštevka, pet tekem pred koncem sezone ima pred najbližjo zasledovalko Evo Pinkelnig 189 točk prednosti.

Norveška turneja, sestavljena iz šestih tekem (dve v Oslu, dve v Trondheimu in dve v Vikersundu), se nadaljuje s polno paro. Tako skakalke kot skakalci so se po koncu tedna na Holmenkollnu že preselili na drugo postajo in bodo danes že opravili s tretjo tekmo turneje Raw Air.

Kot prve bodo v akciji smučarske skakalke, ki jih na srednji napravi v Trondheimu ob 10. uri čaka trening, ob 11. uri pa kvalifikacije za večerno tekmo, ki je predvidena pod žarometi ob 18. uri.

V kvalifikacije je prijavljenih 51 tekmovalk, tudi pet Slovenk, z vodilno v svetovnem pokalu na čelu Niko Prevc. Prevčeva je na prvi tekmi turneje z le eno serijo v Oslu več kot 20 minut čakala na svoj nastop, nato pa skočila do šestega mesta.

Na drugi preizkušnji na Holmenkollnu je zaostala le za Eirin Mario Kvandal in še povečala prednost v boju za skupno zmago sezone. Pred edino resno izzivalko Evo Pinkelnig ima pet tekem pred koncem sezone 189 točk prednosti. Glavni trener Zoran Zupančič je po nedeljski tekmi menil, da je žirija Prevčevi preprečila zmago, a je tehnični delegat na tej tekmi Jelko Gros dejal, da ni bilo tako.

Norvežanka v vodstvu turneje Eirin Maria Kvandal vodi v seštevku turneje. Foto: Guliverimage V skupnem vodstvu turneje je Norvežanka Kvandalova, pred drugo Katharino Schmid ima 29,3 točke prednosti, pred tretjo Pinkelnigovo 30,4. Na četrtem mestu je še ena Norvežanka, Silje Opseth za vodilno rojakinjo zaostaja 39,4 točke, na petem mestu pa je z zaostankom 44,1 točke Prevčeva. Ema Klinec je deveta, Nika Križnar pa 11.

Slovenska peterica

Kot prva od Slovenk si bo nastop med 40 na tekmi poskušala zagotoviti Taja Bodlaj (številka 21), sledile ji bodo Katra Komar (26), Ema Klinec (39), Nika Križnar (45) in Nika Prevc (51).

Ema Klinec je Oslo zapustila z osmim in četrtim mestom. Foto: Guliverimage

Klinčeva je na drugi tekmi v Oslu skočila do četrtega mesta, kar je njena tretja najboljša posamična uvrstitev to sezono, v soboto je bila osma, Križnarjeva pa je prvo postajo zapustila z 11. in 12. mestom. Bodlajeva je s 27. mestom točke osvojila v soboto.

V sredo tekma na veliki skakalnici

Po večerni tekmi bodo skakalke v Trondheimu znova tekmovale v sredo, a takrat na veliki skakalnici (HS 138). Sredine kvalifikacije se boso začele ob 11. uri, tekma ob 18.15.

Turneja Raw Air, Trondheim, srednja skakalnica (HS 105), kvalifikacije

