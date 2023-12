Nemec do premierne zmage, na slovenske stopničke bo treba še počakati

Zmagovalec tekme smučarskih skakalcev za svetovni pokal v Engelbergu je Nemec Pius Paschke, ki se veseli prve posamične zmage na tej ravni. Na odru za zmagovalce sta se mu pridružila Marius Lindvik in Stefan Kraft. Slovenci bodo morali na prve stopničke sezone še počakati, zmagovalec kvalifikacij Anže Lanišek je bil na 5. mestu najvišje uvrščeni varovanec Roberta Hrgote. Do točk še trije Slovenci, Lovro Kos pa je ostal brez njih, saj je bil po dolgem prvem skoku zaradi neustreznega dresa diskvalificiran. V nedeljo ob 14.15 sledijo kvalifikacije, ob 16. uri pa še druga tekma v Švici, zadnja v svetovnem pokalu pred novoletno turnejo.

Potem ko so skakalke že oddelale celoten program v Engelbergu, kjer so v svetovnem pokalu skakale prvič, so skakalci danes opravili s prvo od dveh preizkušenj na švicarskem prizorišču. Če so slovenska dekleta poskrbela za dvojno zmago, pa bo moški tabor na prve stopničke v tej sezoni moral počakati vsaj do nedelje.

Do zmage je tokrat skočil Pius Paschke, ki se pri 33. letih veseli sploh prve posamične zmage svetovnega pokala. Nemec je po polovici zasedal šesto mesto, a v finalu v zahtevnih razmerah skočil 135 metrov, kar je bilo na koncu dovolj za skok na vrh. Paschke je za 1,7 točke prehitel Norvežana Mariusa Lindvika, sicer tretjega po prvi seriji, in za 3,5 točke vodilnega skakalca zime Stefana Krafta, ki je po polovici zasedal četrto mesto.

V finalu sta ga polomila prvi in drugi iz prve serije Andreas Wellinger in Michael Hayboeck, ki se ob vetru v hrbet nista najbolje znašla in na koncu pristala na 12. oziroma 10. mestu.

Timi Zajc je zasedel 9. mesto, Domen Prevc 15., Peter Prevc pa 16.

Engelberg, posamična tekma

V nedeljo skakalce ob 14.15 čakajo kvalifikacije, ob 16. uri pa še druga tekma. To bo zadnja mednarodna preizkušnja pred novoletno turnejo.

