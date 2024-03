Napeto na Letalnici bratov Gorišek

V Planici bodo danes skakalci nastopili na posamični preizkušnji na Letalnici bratov Gorišek. Dobro osnovo za odličen dosežek so slovenski skakalci postavili v četrtkovih kvalifikacijah. Sedem jih bo nastopilo, tekma se bo začela ob 15. uri, poizkusna serija pa že uro prej. V igri je še lovorika za mali kristalni globus, slovenski tabor pa lovi nemškega v boju za drugo mesto v pokalu narodov.

Slovenska reprezentanca bo danes štela sedem skakalcev, ki so si mesto na današnji popoldanski tekmi priborili v četrtkovih kvalifikacijah. Prvi se bo po Letalnici bratov Gorišek spustil Maksim Bartolj, nekoliko kasneje bodo na vrsto nato prišli še Žak Mogel, Anže Lanišek, Lovro Kos, Domen Prevc, Peter Prevc in Timi Zajc, ki je bil v četrtek v kvalifikacijah naš najboljši na četrtem mestu.

Pred zaključkom planiškega praznika je jasno, da bo Stefan Kraft osvojil veliki kristalni globus, je pa tudi na dobri poti, da v nedeljo v izteku Letalnice bratov Gorišek v zrak dvigne še malega v razvrstitvi poletov. Dve tekmi pred koncem ima namreč 91 točk prednosti pred rojakom Danielom Huberjem. Nato sledi slovenski trojček Zajca (94 točk zaostanka), Petra Prevca (98) in Domna Prevca (176).

"V četrtkovih kvalifikacijah nisem naredil najboljšega skoka. Danes bi rad preletel 240 metrov. Na treningu je dobro skakal Timi Zajc, zato še ni odločeno glede malega kristalnega globusa. A sem sproščen," je po koncu četrtkovega dne razlagal Kraft.

Slovenski tabor pa bo do nedelje bil prav posebno bitko v boju za drugo mesto v pokalu narodov, kjer imajo prvo mesto že zagotovljeno avstrijski skakalci. Razlika med Nemci in Slovenci je 320 točk v korist prvih, a je v igri še ogromno točk. In glede na predstave skakalcev iz obeh reprezentanc imajo naši orli dobro osnovo, da izničijo ta zaostanek.