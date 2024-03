Čas za novo Zdravljico?

Po uspešnem petkovem dnevu v Planici, ko je zablestel Peter Prevc in se veselil velike zmage, bo danes na Letalnici bratov Gorišek čas za ekipno preizkušnjo, ki so jo slovenski orli v preteklosti že trikrat osvojili. Ob 9.30 se bo četverica letalcev – Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc in Peter Prevc – podala v boj za uspeh.

Lepšega uvoda v planiški konec tedna si slovenski tabor in navijači niso mogli zamisliti. Peter Prevc, ki se poslavlja od športne poti in jo bo sklenil v nedeljo, je spisal novo posebno zgodbo. Zmagal je v velikem slogu in sprožil pravo evforijo med skoraj 15 tisoč navijači, ki so bili v izteku Letalnice bratov Gorišek.

Danes jih bo na ekipni tekmi bistveno več in najstarejši od otrok Prevc poudarja, da je ta še posebej pomembna: "Najpomembnejše je, da dobro oddelam sobotno tekmo. Da ekipo držim na ravni. Za posamične rezultate mi je bilo vseeno," je Peter dal vedeti, da mu ekipni duh veliko pomeni.

Na današnji tekmi bo imel ob sebi Lovra Kosa, brata Domna Prevca in Timija Zajca. Sodeč po prikazanem na petkovi posamični preizkušnji se obeta boj za zmago med Slovenci in Avstrijci.

Dve leti mineva od zadnje slovenske ekipne zmage v smučarskih skokih v svetovnem pokalu in ta je bila dosežena prav v Planici, medtem ko je drugače na svetovnih prvenstvih. Letos so naši orli poleteli do zlata na svetovnem prvenstvu v poletih, lani pa na domačem nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici.

Danes bodo imeli pred številčnim in bučnim avditorijem novo priložnost za skok na najvišjo stopničko odra za zmagovalce. Trikrat v zgodovini je našim orlom uspel ta podvig in vsakič je bil zraven Peter Prevc, ki se bo v nedeljo poslovil od kariere. Prvič je bilo to pred enajstimi leti, drugič pred devetimi in tretjič leta 2022. Bo zraven tudi četrtič?

Ekipna tekma (m)